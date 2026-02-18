Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
NYT: путін переконаний, що час грає на росію у війні проти України

18 лютого 2026, 15:33
Він впевнений, що рф зберігає ініціативу на фронті та готовий продовжувати бойові дії за повний контроль над Донбасом ще щонайменше 18 місяців або до двох років.

російський лідер Володимир путін вважає, що росія має стратегічну ініціативу на фронті та готовий продовжувати бойові дії за повний контроль над Донецькою областю ще щонайменше 18 місяців або до двох років.

Про це йдеться в матеріалі газети The New York Times.

За даними видання, яке цитує джерела у військових колах та західній розвідці, Кремль переконаний, що час грає на його користь. У Москві розраховують, що навіть затяжна кампанія дозволить поступово досягти цілей на Донбасі.

Співрозмовники газети зазначають, що російське керівництво розглядає щоденні бойові дії, а також масовані ракетні та дронові удари по енергетичній інфраструктурі й житлових районах України як інструмент тиску та виснаження.

Начальник Генерального штабу ЗС рф Валерій Герасимов регулярно заявляє про нібито просування російських військ. Водночас ці твердження не знаходять підтвердження з українського боку та часто розходяться з оцінками незалежних аналітиків.

Зокрема, Герасимов стверджував, що близько 30% забудови у Костянтинівка перебуває під контролем російських підрозділів, а штурмові частини угруповання «Захід" нібито зайшли до Лиман на Донеччині. Українські джерела ці заяви не підтверджували.

Аналітики зазначають, що подібні інформаційні заяви можуть бути частиною стратегії психологічного впливу та внутрішньої мобілізації в росії.

 
РосіяВолодимир Путінвійна

