кремль скасував ізоляцію перед зустрічами з путіним

Після майже чотирьох років обов’язковий карантин для гостей президента рф, запроваджений через COVID-19, більше не потрібний.

У кремлі скасували обов’язковий карантин для осіб, які планують особисті зустрічі з президентом рф Володимиром путіним.

Про це повідомляє Faridaily із посиланням на чотири поінформовані джерела.

Карантинний режим запровадили у 2020 році під час пандемії COVID-19. Спочатку ізоляція тривала два тижні, а у 2023 році її скоротили до п’яти днів. Особи, які мали зустрічатися з путіним або перебувати з ним на близькій відстані, зобов’язані були проходити тестування на COVID-19, грип та ГРВІ.

Дотримання вимог контролювала Федеральна служба охорони.

Хоча більшість коронавірусних обмежень у росії скасували ще у 2022 році, вимога ізоляції для контактів із президентом зберігалася. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення пандемії у травні 2023 року.

За даними журналістів, 73-річний путін залишався єдиним главою держави, який зберігав настільки суворий карантинний режим протягом тривалого часу. Через це частина іноземних політиків відмовлялася проходити ПЛР-тестування, і переговори відбувалися на значній дистанції.

Зокрема, у лютому 2022 року під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном лідери спілкувалися за шестиметровим столом. Тоді в кремлі пояснили це ''додатковими заходами захисту здоров’я''.