Сі назвав переговори єдиним ключем до закінчення війни в Україні

26 лютого 2026, 18:33
Сі назвав переговори єдиним ключем до закінчення війни в Україні
Крім того, Сі Цзіньпін заявив про необхідність досягнення загальної безпеки та створення міцної архітектури миру.
Ключ до пошуку рішення в питанні закінчення російсько-української війни полягає у послідовному діалозі та переговорах. Це – принципова позиція Китайської Народної Республіки (КНР).
 
Про це заявив голова Сі Цзіньпін під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, повідомили у Міністерстві закордонних справ Китаю.
 
За словами глави КНР, важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у процесі переговорів і закласти міцний фундамент для миру. Він також наголосив на важливості врахування "законних побоювань" усіх учасників процесу та посиленні прагнення до мирного врегулювання.
 
Крім того, Сі Цзіньпін заявив про необхідність досягнення загальної безпеки та створення міцної архітектури миру.
 
У МЗС КНР зазначили, що Пекін продовжує виступати за політико-дипломатичне вирішення війни.
