Сі назвав переговори єдиним ключем до закінчення війни в Україні

Крім того, Сі Цзіньпін заявив про необхідність досягнення загальної безпеки та створення міцної архітектури миру.

Ключ до пошуку рішення в питанні закінчення російсько-української війни полягає у послідовному діалозі та переговорах. Це – принципова позиція Китайської Народної Республіки (КНР).

Про це заявив голова Сі Цзіньпін під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, повідомили у Міністерстві закордонних справ Китаю.

За словами глави КНР, важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у процесі переговорів і закласти міцний фундамент для миру. Він також наголосив на важливості врахування "законних побоювань" усіх учасників процесу та посиленні прагнення до мирного врегулювання.

У МЗС КНР зазначили, що Пекін продовжує виступати за політико-дипломатичне вирішення війни.