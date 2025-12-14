Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Тисячі угорців вийшли на протест проти Орбана через скандал із насильством над дітьми

14 грудня 2025, 10:20
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Опонент угорського прем'єра закликає Орбана піти у відставку.

Тисячі угорців вийшли на вулиці в суботу, 13 грудня, після того, як відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з неповнолітніми в державному центрі в Будапешті, посилило тиск на прем'єр-міністра Віктора Орбана за чотири місяці до виборів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протестувальники пройшли маршем від району Пешта до Будайської фортеці в Будапешті, де розташовані офіси Орбана та його союзника, президента Угорщини Тамаша Шуйока. Лідер опозиції Петер Мадяр, чия партія "Тиса" лідирує в опитуваннях перед квітневими виборами і який організував протест, закликав Орбана піти у відставку через те, що прем'єр, за словами Мадяра, не зміг захистити дітей, які перебувають під опікою держави.

"Ті, хто зараз при владі, виявилися нездатними їх захистити", — сказав Мадяр на мітингу.

На відео без дати, яке було опубліковане на початку цього тижня, видно, як чиновник, який донедавна був виконувачем обов'язків керівника виправної установи для неповнолітніх у Будапешті, вчиняє кілька насильницьких дій, зокрема б'є ногою дитину, яка лежить на землі, і б'є головою іншої дитини об стіл. З того часу чоловік звільнився і був затриманий. Цього тижня поліція провела рейд у виправній установі, затримавши ще кількох осіб.

Уряд Орбана намагався зобразити жорстоко побитих неповнолітніх як злочинців. В інтерв'ю проурядовому новинному сайту Mandiner Орбан повторив цю лінію, хоча і зазначив, що насильство є неприйнятним навіть щодо злочинців.

Реакція уряду викликала ще більше критики за звинувачення жертв.

"Навіть якщо ці протести не обов'язково матимуть негайний ефект, важливо надіслати сигнал так близько до виборів", — сказав один із учасників мітингу 24-річний Левенте Ігнеці.

Уряд Орбана також намагався приписати собі заслуги за запізніле втручання поліції, яке відбулося через місяці закликів опозиції до ретельного розслідування після того, як з'ясувалося, що попередній директор закладу підозрюється в сексуальному насильстві та організації мережі проституції.

Поява Мадяра як найсильнішого суперника Орбана на виборах 2026 року, який колись був соратником нинішнього прем'єра, пов'язана з подібним скандалом. Менше двох років тому тодішня президент Угорщини Каталін Новак, союзниця Орбана, подала у відставку на тлі громадського обурення після того, як надала суперечливе помилування у справі про сексуальне насильство над дітьми в державному дитячому будинку.

"З моменту спалаху цього скандалу минуло 22 місяці, а уряд так і не вжив жодних заходів", — сказав Мадяр під час протестів.

Після скандалу з насильством у 2024 році Мадяр заснував партію “Тиса”, яка з того часу викриває корупцію серед керівної еліти Угорщини та використовує невдоволення угорців кризою вартості життя. Мадяр продовжує зосереджуватися на тяжкому становищі вразливих дітей у занедбаних, недофінансованих державних дитячих будинках і протиставляти їхнє скрутне становище “просімейному” іміджу консервативного уряду Орбана.

УгорщинапротестиВіктор Орбан

