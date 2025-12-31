Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
PURL у 2025 році: партнери зібрали для України $4,3 млрд

31 грудня 2025, 14:05
PURL у 2025 році: партнери зібрали для України $4,3 млрд
Фото: U.S. DepartmentofDefense
А до ініціативи приєдналися вже більше 20 країн

Загальна сума внесків у межах ініціативи PURL за 2025 рік сягнула 4,3 мільярда доларів, при цьому майже 1,5 мільярда з цієї суми було залучено лише у грудні. 

Про це президент України Володимир Зеленський у середу, 31 грудня, написав у Telegram-каналі.

За словами глави держави, PURL є важливою ініціативою, яка дає змогу Україні закуповувати американське озброєння та посилювати власну обороноздатність.

"Це, зокрема, ракети для систем Patriot та інші вкрай необхідні нам засоби захисту", - йдеться у пості.

Президент повідомив, що завдяки зібраним коштам уже сформовано вісім пакетів допомоги, а нині триває наповнення ще двох.

"Загальна сума внесків склала 4,3 млрд доларів. Дякуємо кожному, хто допомагав Україні цього року і підтримуватиме нас у 2026-му. Ми наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи", - підкреслив він.

Окремо Зеленський висловив вдячність Румунії та Хорватії, які у 2025 році приєдналися до ініціативи та оголосили свої перші внески до PURL.

Станом на сьогодні до програми вже долучилися 24 країни, серед яких Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, країни Балтії, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Португалія, Польща, Австралія, Нова Зеландія, Греція, Північна Македонія, Чорногорія, а також Румунія і Хорватія.

Сьогодні також стало відомо, що до програми приєдналася Румунія та Хорватія. 

 

