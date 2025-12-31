Зеленський звернувся до українців: Новий рік із вірою у мир

У новорічному зверненні президент відзначив мужність українців у 2025 році і наголосив на прагненні країни до миру й розвитку.

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України з новорічним привітанням.

Він опублікував привітання у Telegram-каналі.

"Ще один рік минає, виборений відданістю, стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців. Він став можливим завдяки нашим захисникам і тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність", – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що українці йдуть у новий рік, беручи із собою досвід і пам'ять, рідне слово, надію та віру, а також здатність до спільнодії і людяність.

"Віримо в мир, боремося за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці!" – підсумував він.