Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський готує команду до переговорів про мир і гарантії безпеки зі США і рф

02 лютого 2026, 19:51
Зеленський готує команду до переговорів про мир і гарантії безпеки зі США і рф
t.me/V_Zelenskiy_official
Він підкреслив готовність до реальних кроків і обговорення двостороннього документа про гарантії безпеки зі США.

Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з українською делегацією напередодні нового раунду тристоронніх зустрічей зі США та росією, які відбудуться цієї середи та четверга в Абу-Дабі. 

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х (Twitter).

Зеленський погодив із командою рамки майбутніх переговорів та визначив конкретні завдання для кожного учасника. На нараді були присутні майже всі члени української делегації, зокрема:

  • секретар РНБО Рустем Умєров,

  • керівник ОПУ Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця,

  • начальник Генштабу Андрій Гнатов,

  • радник керівника ОПУ Олександр Бевз.

У перемовинах також братиме участь голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Окрему увагу під час зустрічей приділять двостороннім переговорам із американською стороною. Зеленський наголосив:

"Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і ми розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку".

Президент також висловив сподівання, що американська сторона й надалі буде рішучою у створенні умов для конструктивного діалогу.

"Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу п'ятницю, допомагають відновити довіру людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати", – додав Зеленський.

Також раніше стало відомо, що Віткофф долучиться до нового раунду переговорів України і росії

Володимир Зеленськийпереговори

Останні матеріали

Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється