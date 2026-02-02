Він підкреслив готовність до реальних кроків і обговорення двостороннього документа про гарантії безпеки зі США.

Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з українською делегацією напередодні нового раунду тристоронніх зустрічей зі США та росією, які відбудуться цієї середи та четверга в Абу-Дабі.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х (Twitter).

Зеленський погодив із командою рамки майбутніх переговорів та визначив конкретні завдання для кожного учасника. На нараді були присутні майже всі члени української делегації, зокрема:

секретар РНБО Рустем Умєров,

керівник ОПУ Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця,

начальник Генштабу Андрій Гнатов,

радник керівника ОПУ Олександр Бевз.

У перемовинах також братиме участь голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Окрему увагу під час зустрічей приділять двостороннім переговорам із американською стороною. Зеленський наголосив:

"Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і ми розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку".

Президент також висловив сподівання, що американська сторона й надалі буде рішучою у створенні умов для конструктивного діалогу.

"Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу п'ятницю, допомагають відновити довіру людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати", – додав Зеленський.

Також раніше стало відомо, що Віткофф долучиться до нового раунду переговорів України і росії.