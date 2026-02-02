Віткофф долучиться до нового раунду переговорів України і росії

Переговори між країнами відбудуться вже цього тижня в Абу-Дабі.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф візьме участь у черговому раунді переговорів між Україною та росією, який запланований на 4–5 лютого в Абу-Дабі.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

За його інформацією, 3 лютого Віткофф прибуде до Ізраїлю, після чого вирушить до Об'єднаних Арабських Еміратів. У середу та четвер в Абу-Дабі він проведе переговори з представниками України та росії.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участі у цих зустрічах, хоча участь США загалом називав "ймовірною".

Нагадаємо, 30 січня президент США Дональд Трамп заявив, що бачить шанс на успішне завершення переговорів щодо припинення російсько-української війни. Водночас президент України Володимир Зеленський наголошував, що наразі не зрозуміло, чи йдеться про фінальний етап мирного процесу, чи переговори ще потребуватимуть залучення інших країн.

Раніше стало відомо, що делегація України летить до ОАЕ на переговори 2 лютого.