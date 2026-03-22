США готують мирні переговори з Іраном

22 березня 2026, 09:02
з вільних джерел
В команді обговорюють умови угоди з Іраном.

Адміністрація президента США Дональда Трампа після трьох тижнів війни почала первинні обговорення можливих мирних переговорів з Іраном і сценаріїв завершення конфлікту.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників.

За словами джерел, у Білому домі допускають, що бойові дії можуть тривати ще кілька тижнів, однак паралельно вже формують дипломатичну стратегію. До підготовки потенційних переговорів залучені спецпредставники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Серед ключових умов майбутньої угоди США розглядають відкриття Ормузької протоки, повне припинення збагачення урану Іраном, обмеження ракетної програми та згортання підтримки проксі-груп у регіоні. Також Вашингтон наполягає на жорсткому міжнародному контролі над ядерною інфраструктурою Тегерана.

Водночас Іран, за даними посередників, готовий до переговорів, але висуває власні жорсткі вимоги — зокрема припинення вогню, гарантії непоновлення війни та виплату компенсацій. У США ці вимоги сприймають критично, називаючи частину з них неприйнятними.

Прямих контактів між сторонами наразі немає — повідомлення передають через посередників, серед яких Єгипет, Катар і Велика Британія. У Вашингтоні також шукають ефективний канал комунікації з керівництвом Ірану та країну, яка могла б стати основним медіатором.

Попри складність переговорного процесу, у США вважають, що зможуть змусити Іран сісти за стіл переговорів, і готуються до можливого дипломатичного прориву найближчим часом.

СШАІранпереговори

