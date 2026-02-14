Ексрадник Трампа та Епштейн обговорювали можливість дискредитації Папи Франциска – CNN

Згідно з оприлюдненими матеріалами, Беннон у приватних повідомленнях заявляв про намір "повалити" понтифіка.

Нові документи Міністерства юстиції США свідчать, що колишній радник президента США Дональда Трампа Стів Беннон у 2019 році обговорював із фінансистом Джеффрі Епштейном стратегії дискредитації Папи Франциска.

Про це пише CNN.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, Беннон у приватних повідомленнях заявляв про намір "повалити" понтифіка та критикував його за підтримку глобалістських ідей і захист мігрантів. У листуванні він також згадував книгу французького журналіста Фредеріка Мартеля "У шафі Ватикану", яка досліджує внутрішні проблеми Католицької церкви, та висловлював зацікавленість у її можливій екранізації.

У документах зазначається, що Беннон і Епштейн обмінювалися матеріалами та статтями, пов’язаними з Ватиканом і критикою Франциска. Водночас незрозуміло, наскільки серйозними були наміри щодо реалізації спільних проєктів.

Біограф Франциска Остін Іверей заявив, що Беннон, ймовірно, намагався використати книгу Мартеля для політичного тиску на понтифіка. Представники Ватикану наголосили, що подібні дії свідчать про спроби поєднати політичні інтереси з релігійною сферою.