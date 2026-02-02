Зеленський заявив про зміну тактики російських ударів: не по енергетиці

Минулої доби армія рф не здійснювала цілеспрямованих атак на енергетичну інфраструктуру. зосередивши удари на українській логістиці, зокрема залізниці.

У понідело, 2 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія нині зосереджує атаки не на масштабних ударах по енергосистемі, а на терорі проти української логістики, насамперед залізничної інфраструктури.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

За словами Зеленського, протягом минулої доби Росія не завдавала цілеспрямованих ракетних ударів або атак дронами-камікадзе по об’єктах енергетичної інфраструктури. Водночас обстріли енергетичних об’єктів у прифронтових і прикордонних громадах тривали.

"російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Зокрема, були удари по об’єктах залізниці на Дніпровщині та в Запоріжжі", - написав президент.

Він також повідомив, що під час селекторної наради були визначені окремі доручення для командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка, міністра оборони Михайла Федорова та керівника "Укрзалізниці" Олександра Перцовського. Президент очікує їх виконання вже сьогодні.

Окремо Зеленський зазначив, що ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми до рівня, який був до технологічної аварії в суботу.

"Роботу системи стабілізовано, однак через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними", - додав він.

Однак паралельно із цим в "Укренерго" повідомили про російські атаки на енергетичні об’єкти в чотирьох областях України.

Минулого тижня у кремлі озвучили термін дії "енергетичного перемир'я".

Також нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив правителя росії на тиждень поставити на паузу удари "по Києву та інших містах" з гуманітарних міркувань, і він нібито погодився. Сам Трамп не уточнював, коли мав початися відлік "тижня".