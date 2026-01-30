Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп домовився з путіним про тимчасове припинення атак по енергетиці України, москва не підтверджує

30 січня 2026, 08:00
Трамп домовився з путіним про тимчасове припинення атак по енергетиці України, москва не підтверджує
росія поки що публічно не підтвердила, що погодилася на запропоноване припинення атак.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор владімір путін погодився на тиждень припинити удари по великих українських містах, включаючи Київ.

Як пише CNN, Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі в четвер заявив, що "особисто" попросив про це путіна, пославшись на "сильні морози", з якими зіткнулася Україна. При цьому він не уточнив, коли саме відбулася їхня розмова.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обговорення тимчасового припинення атак на енергетичну інфраструктуру відбулося в ході тристоронніх зустрічей між офіційними особами США, України та росії в Абу-Дабі минулого тижня.

"Особа, знайома з ходом обговорень, повідомила, що американські чиновники висунули ідею такої паузи в бойових діях, хоча на той момент було неясно, чи погодиться на це москва", - пише CNN.

Водночас росія поки що публічно не підтвердила, що погодилася на запропоноване припинення атак. У четвер, відповідаючи на питання про можливе енергетичне перемир'я, прес-секретар кремля Дмитро Пєсков не дав жодних роз'яснень, заявивши, що "поки що не може це коментувати".

Попередні спроби тимчасового перемир'я між росією та Україною не увінчалися успіхом. Україна звинуватила росію в порушенні запланованого триденного перемир'я в травні минулого року, яке москва оголосила, що буде дотримуватися з "гуманітарних міркувань". У той час як російські державні ЗМІ заявили, що перемир'я набуло чинності, українські військові заявили, що атаки тривали протягом усього періоду. Однак Міністерство оборони росії заявило, що його війська "припинили всі бойові дії" і звинуватило Україну в продовженні атак.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу, який заявив, що попросив росію припинити обстріли Києва та інших українських міст під час сильних морозів.

війнаВладімір ПутіненергетикаДональд ТрампВолодимир Зеленський

