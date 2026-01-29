Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський підтвердив заяву Трампа про припинення обстрілів України

29 січня 2026, 21:55
"Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись", - заявив президент України.
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу, який заявив, що попросив росію припинити обстріли Києва та інших українських міст під час сильних морозів.
 
Про це Зеленський написав у соцмережі X.
 
Він підтвердив, що під час перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах обговорювали питання енергетики.
 
"Енергетика — це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", — написав український президент.
 
Ймовірно, енергетичне перемир’я починається у ніч проти 30 січня. У вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що "ситуація зараз в ночі і цими днями на наших об’єктах енергетики і в наших містах" покаже, чи США зможуть забезпечити перемир’я.
 
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, ніби особисто просив російського лідера володимира путіна припинити удари по Україні протягом тижня через сильні морози. Той буцімто погодився.

 

енергетикавійна в Україніросія окупанти

