Зеленський підтвердив заяву Трампа про припинення обстрілів України

"Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись", - заявив президент України.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу, який заявив, що попросив росію припинити обстріли Києва та інших українських міст під час сильних морозів.

Про це Зеленський написав у соцмережі X.

Він підтвердив, що під час перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах обговорювали питання енергетики.

"Енергетика — це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", — написав український президент.