У Молдові оголосили екологічну тривогу через забруднення Дністра після російського обстрілу

Уряд Молдови оголосив про запровадження режиму екологічної тривоги в басейні річки Дністер.

Цей режим запроваджують на 15 днів. Він дасть змогу:

Мунтяну пояснив: хвиля забруднення продовжує рухатися вниз за течією, і в зоні Наславча — Сорока спостерігаються перевищення допустимих норм щодо нафтопродуктів та ароматичних вуглеводнів у воді.

"Навіть якщо в деяких точках показники тимчасово повертаються в допустимі межі, речовина продовжує надходити хвилями, що ускладнює точне прогнозування розвитку ситуації", — сказав прем’єр.

Уряд Молдови запланував на найближчий період встановлення додаткових дамб, щоб не допустити проходження нафтопродуктів, та проведення інвентаризації водозабірних свердловин. Молдова наголошує, що за чинною ситуацією стоїть росія, адже витік ракетного палива в районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області стався внаслідок атаки рф 7 березня.

"Атака росії на Дністровську ГЕС в Україні призвела до розливу нафти в річку… росія несе повну відповідальність", — заявила Санду.

Уже через три дні після обстрілу на півночі Молдови помітили перші нафтові плями та почали встановлювати перші фільтри. Нині припинено водопостачання в низці районів та встановлюються додаткові дамби.