У Молдові оголосили екологічну тривогу через забруднення Дністра після російського обстрілу

16 березня 2026, 09:09
У Молдові оголосили екологічну тривогу через забруднення Дністра після російського обстрілу
Фото: Alexandru Munteanu / Facebook
Цей режим запроваджують на 15 днів.
Уряд Молдови оголосив про запровадження режиму екологічної тривоги в басейні річки Дністер.
 
Про це повідомили президентка Молдови Мая Санду та прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну.
 
Цей режим запроваджують на 15 днів. Він дасть змогу:
 
  • мобілізувати додаткові ресурси (зокрема резерви держави й ті, що не перебувають під безпосереднім управлінням держави);
  • запровадити обмеження щодо забору та використання води в тих секторах, де аналізи показують перевищення допустимих норм, щоб запобігти забрудненню систем водопостачання;
  • залучити додаткові структури для реагування та інтеграцію міжнародних команд із ЄС.
 
Мунтяну пояснив: хвиля забруднення продовжує рухатися вниз за течією, і в зоні Наславча — Сорока спостерігаються перевищення допустимих норм щодо нафтопродуктів та ароматичних вуглеводнів у воді.
 
"Навіть якщо в деяких точках показники тимчасово повертаються в допустимі межі, речовина продовжує надходити хвилями, що ускладнює точне прогнозування розвитку ситуації", — сказав прем’єр.
 
Уряд Молдови запланував на найближчий період встановлення додаткових дамб, щоб не допустити проходження нафтопродуктів, та проведення інвентаризації водозабірних свердловин. Молдова наголошує, що за чинною ситуацією стоїть росія, адже витік ракетного палива в районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області стався внаслідок атаки рф 7 березня.
 
"Атака росії на Дністровську ГЕС в Україні призвела до розливу нафти в річку… росія несе повну відповідальність", — заявила Санду.
 
Уже через три дні після обстрілу на півночі Молдови помітили перші нафтові плями та почали встановлювати перші фільтри. Нині припинено водопостачання в низці районів та встановлюються додаткові дамби.

 

