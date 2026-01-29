Трамп заявив, що попросив путіна не обстрілювати Україну через сильні морози

За його словами, Україна зіткнулася з сильними морозами, які "б’ють рекорди".

Президент США Дональд Трамп стверджує, ніби російський лідер володимир путін погодився на його прохання припинити удари по Україні протягом тижня.

Про це він сказав під час зустрічі з урядовцями.

"Я особисто попросив путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня через сильні морози в Україні", — заявив Трамп і додав, що російський лідер буцімто погодився.

За його словами, Україна зіткнулася з сильними морозами, які "б’ють рекорди": "Вони казали, що ніколи не переживали такого холоду".

В Україні, мовляв, «не повірили», що рф погодилася не завдавати ударів, але "були дуже щасливі", каже американський президент.