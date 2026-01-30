У кремлі озвучили термін дії "енергетичного перемир'я"

Пєсков також зазначив, що 1 лютого, ймовірно, може відбутися новий раунд переговорів в Абу-Дабі.

росія нібито погодилася "утриматися" від ударів по Україні до 1 лютого на прохання президента США Дональд Трамп.

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

За його словами, москва пішла на такий крок для "створення сприятливих умов для переговорів".

Пєсков також зазначив, що 1 лютого, ймовірно, може відбутися новий раунд переговорів в Абу-Дабі.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив правителя росії на тиждень поставити на паузу удари "по Києву та інших містах" з гуманітарних міркувань, і він нібито погодився. Сам Трамп не уточнював, коли мав початися відлік "тижня".

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що прямих домовленостей щодо припинення російських ударів по енергетиці з москвою не було. Він додав, що якщо росія продовжить обстрілювати Україну, зокрема знищувати її енергетику, то Київ буде діяти дзеркально – і також намагатиметься бити по об'єктах, які задіяні в обслуговуванні військової машини рф.

1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між рф та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".