Зеленський провів зустріч із cпадкоємним принцем Ірану

У Мюнхені вони обговорили ситуацію в Ірані та загрози співпраці Тегерана з росією.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

Переговори відбулися в Мюнхені 13 лютого, повідомила пресслужба глави держави.

Під час зустрічі Пахлаві поінформував про ситуацію в Ірані, зокрема про жорстоке придушення протестів. За його словами, понад 40 тисяч людей загинули, зафіксовані масові поховання, а встановити точну кількість жертв надзвичайно складно.

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та наголосив, що Україна підтримує іранський народ у боротьбі за свободу і своє майбутнє. У відповідь Пахлаві подякував Україні за визнання Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

Сторони також засудили військову співпрацю між росією та Іраном, зокрема постачання дронів-камікадзе типу "Shahed" і передачу ліцензій на їх виробництво. В Офісі президента зазначили, що таке партнерство становить загрозу не лише для України, а й для ширшого регіону.

Зеленський підкреслив важливість максимальних зусиль для захисту людських життів і запевнив у готовності України підтримувати демократичні прагнення іранського народу. Пахлаві зі свого боку висловив підтримку територіальній цілісності України.