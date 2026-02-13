Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент України прибув до Німеччини на безпекову конференцію в Мюнхені

13 лютого 2026, 12:31
Фото: facebook/Володимир Зеленський
За словами Зеленського, у плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Німеччини, де будуть зроблені нові кроки для спільної безпеки.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

"Потрібно більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки у Європі. Найвагоміше, чого ми можемо досягти разом, – це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи", – написав глава держави.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 13–15 лютого в Німеччині.

