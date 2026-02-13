Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рубіо планує зустріч із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки

13 лютого 2026, 09:37
Wikipedia
Рубіо заявив журналістам, що очікує на зустріч із Зеленським у межах конференції.

Державний секретар США Марко Рубіо планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 13–15 лютого в Німеччині.

Про це повідомляє CNN.

"Я думаю, що він буде там, і є шанс його побачити. Вважаю, що це в моєму графіку, хоча не можу бути на 100% впевнений, але я переконаний, що ми зустрінемося", — зазначив держсекретар США.

Раніше Зеленський також заявляв, що планує взяти участь у заході за умови дозволу безпекової ситуації в Україні.

Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки збере майже 50 глав держав і урядів. У центрі уваги будуть питання європейської безпеки, роль США у трансатлантичних відносинах, війна росії проти України, а також регіональні конфлікти та вплив новітніх технологій на сферу безпеки.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що українське питання стане одним із ключових на форумі. Пріоритетами делегації визначено мирне врегулювання війни, посилення протиповітряної оборони, зміцнення енергетичної стійкості та посилення санкційного тиску на росію.

Крім того, вперше в межах конференції відкриють Український дім, який стане майданчиком для дискусій та демонстрації ролі України у формуванні глобальної безпеки.

війнапереговориМюнхенська конференціяВолодимир ЗеленськийМарко Рубіо

Більше публікацій

