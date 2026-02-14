Фінляндія може переглянути угоди з нерухомістю, укладені росіянами за останні 20 років

За словами глави оборонного відомства, йдеться про потенційний перегляд операцій з усіма типами нерухомості, здійснених протягом останніх 20 років.

Міністерство оборони Фінляндії розглядає можливість втручання у раніше укладені угоди з нерухомістю, у яких брали участь громадяни Росії.

Про це повідомляє YLE News з посиланням на заяву міністра оборони Антті Хяккянена в інтерв’ю агентству STT.

Хяккянен зазначив, що такі заходи можуть бути необхідними для зміцнення національної безпеки. "Протягом останніх 20 років Фінляндія надто наївно ставилася до контролю за операціями з нерухомістю", — підкреслив він.

У квітні 2025 року в країні набув чинності закон, який забороняє придбання нерухомості вихідцям із держав, що «ведуть агресивну війну та можуть становити загрозу безпеці Фінляндії». Коментуючи зміни, міністр пояснював, що хоча це прямо не зазначено, в нинішніх безпекових умовах обмеження стосуються насамперед громадян росії та російських компаній.

Водночас заборона не поширюється на росіян із постійним дозволом на проживання у Фінляндії або на осіб із подвійним громадянством. Аналогічні правила діють і щодо громадян білорусі.

За даними кадастрової служби, на які посилається YLE, у січні–листопаді 2025 року громадяни росії придбали у Фінляндії 55 об’єктів нерухомості. З них 35 угод було укладено до набрання чинності законом у липні, а ще 20 — після.

Подібні обмеження діють і в країнах Балтії. У Литва росіянам без дозволу на проживання заборонено купувати нерухомість. У Латвія заборона поширюється також на громадян рф із постійним видом на проживання, за винятком випадків придбання єдиного житла. При цьому в Латвії наголошували, що закон не має зворотної сили.