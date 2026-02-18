Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія підсилює допомогу Україні: €22 млн та 52 генератори

18 лютого 2026, 16:07
Фінляндія підсилює допомогу Україні: €22 млн та 52 генератори
Цей крок підкреслює лідерство країни у міжнародній Коаліції укриттів цивільного захисту.

Фінляндія збільшує обсяг гуманітарної допомоги Україні до 22 мільйонів євро та протягом лютого надішле додатково 52 генератори.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка у вівторок, 17 лютого, зустрілася з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Гельсінкі.

"Уряд Фінляндії протягом лютого планує передати Україні 52 генератори та збільшити гуманітарну підтримку до 22 млн євро. Ми вдячні Фінляндії за цю допомогу та лідерство у міжнародній Коаліції укриттів цивільного захисту", – зазначила Кондратюк.

Віцеспікерка додала, що Фінляндія має значний досвід у сфері цивільного захисту населення. Раніше країна вже виділила 13,2 млн євро на будівництво перших із десяти тисяч запланованих укриттів в Україні. Кондратюк підкреслила важливість залучення до цієї ініціативи інших країн.

Зі свого боку, Петтері Орпо наголосив, що уряд Фінляндії продовжуватиме надавати військову допомогу Україні та підтримуватиме прискорений вступ країни до ЄС.

Нагадаємо, минулого тижня мер Києва повідомив про надходження ще однієї партії генераторів від ЄС – 323 одиниці, частину з яких підключили до теплопунктів житлових будинків столиці.

Минулого тижня стало відомо, що Фінляндія та Швеція надають Україні нову військову та енергетичну допомогу.

 

