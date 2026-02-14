Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський різко висловився про Орбана в Мюнхені

14 лютого 2026, 15:00
Зеленський різко висловився про Орбана в Мюнхені
фото: Офіс президента
Зеленський зауважив, що не всі в Європі усвідомлюють цю реальність.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції різко розкритикував позицію угорського прем’єра Віктор Орбан, заявивши про нерозуміння частиною європейських лідерів масштабу російської загрози.

Глава держави наголосив, що саме українські військові стримують агресію росії та фактично захищають інші країни Європи.

"Саме українці тримають європейський фронт. За нашими людьми стоять незалежна Польща та вільні Балтійські держави. Може бути суверенна Молдова та Румунія без диктатури", — заявив він.

Водночас Зеленський зауважив, що не всі в Європі усвідомлюють цю реальність.

"Навіть один Віктор може думати про те, як відрощувати живіт, а не про те, як нарощувати свою армію, щоб зупиняти російські танки від повернення до вулиць Будапешта", — сказав президент.

Попри жорсткі заяви, Зеленський підкреслив, що Україна хоче завершити війну.

"Жоден із наших людей не обирав бути таким героєм. Україна не обирала цю війну… Українці — це люди, а не термінатори. Наші люди теж гинуть", — наголосив він.

Президент підкреслив, що завдяки жертві українських військових європейські держави можуть жити в умовах миру та безпеки.

Виступ Зеленського відбувся в межах другого дня Мюнхенської конференції, яка є одним із ключових міжнародних майданчиків для обговорення питань безпеки та геополітики.

