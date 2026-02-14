Втрати рф, гарантії безпеки і дефіцит ППО: головні заяви Зеленського в Мюнхені

Президент також заявив, що Україна буде готова до проведення виборів за умови двомісячного припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Україна продовжує тримати оборону попри масштабні руйнування енергетики та значні втрати російських військ.

За його словами, наразі в Україні немає жодної електростанції, яка б не зазнала пошкоджень від російських ударів, однак держава продовжує виробляти електроенергію. Водночас запаси ракет протиповітряної оборони швидко вичерпуються.

"Ті ракети, які партнери надали в неділю, цього четверга вже були використані", — наголосив президент.

Йдеться, зокрема, про ракети до систем Patriot, NASAMS та IRIS-T. Зеленський підкреслив, що саме посилення ППО є пріоритетом номер один. На другому місці — енергетична підтримка, на третьому — членство України в ЄС.

"Немає жодної країни Європи, яка змогла б захиститися, покладаючись лише на власні технології та кошти", — зазначив глава держави.

Про втрати рф і мобілізацію

Президент також навав дані щодо втрат російської армії. За його словами, росія платить приблизно 156 солдатів за кожен кілометр окупованої території на Донеччині. Щомісяця рф мобілізує близько 40 тисяч осіб.

Лише у грудні українські сили знешкодили 35 тисяч російських військових убитими та важко пораненими. У січні кількість атак зменшилася, а втрати рф становили майже 30 тисяч осіб.

Переговори та гарантії безпеки

Зеленський наголосив, що Україна готова підписати домовленості зі США та європейськими партнерами, однак угода про гарантії безпеки має бути невід’ємною частиною будь-якої мирної домовленості.

"Україна зробить усе, щоб переговори були успішними", — сказав він, додавши, що Київ підтримує постійний контакт із міжнародними партнерами.

Президент також заявив, що Україна буде готова до проведення виборів за умови двомісячного припинення вогню.

Окремо Зеленський різко висловився щодо очільника кремля владіміра путіна, заявивши, що той "не уявляє життя без сили" і не прагне миру.

Президент провів історичну паралель із подіями Мюнхенської угоди 1938 року, попередивши, що кремль може намагатися повторити сценарій поділу Європи.

"Він може бачити себе царем, але в реальності він раб війни", — наголосив Зеленський.

62-га Мюнхенська конференція з безпеки зібрала близько тисячі учасників із майже 120 країн, серед яких десятки глав держав і урядів, міністрів закордонних справ та оборони, а також керівники міжнародних організацій. Форум, заснований у 1963 році, є одним із ключових майданчиків для обговорення глобальної безпеки.