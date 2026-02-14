Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вступ України в ЄС у 2027 році малоймовірний за чинними правилами – єврокомісарка

14 лютого 2026, 17:35
Нинішня методологія розширення була розроблена "для мирного часу" і потребує радикальної зміни.

За поточною методологією розширення Європейського Союзу, вступ України до ЄС з 1 січня 2027 року не є можливим. Однак у Брюсселі обговорюють можливість застосування "геополітичного підходу" для пришвидшення процесу.

Про це заявила заявила єврокомісара з розширення Марта Кос.

"На основі поточної методології розширення ЄС, вступ України в ЄС 1 січня 2027 року не є можливим. Але ми маємо знайти, як подолати розрив між процесом вступу, заснованим на досягненнях країн-кандидатів, та геополітичними викликами", — зазначила Кос. Вона додала, що питання виходить за межі звичайної процедури розширення. "Йдеться про щось значно більше — про об'єднання Європи. Якщо все зробимо правильно, ми вперше зможемо отримати об'єднану Європу", — підкреслила вона.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович зазначив, що стандартний шлях вступу потребує схвалення кожного кроку всіма країнами-членами, що є тривалим процесом. Проте, за його словами, ситуація може змінитися за наявності політичної волі. "Швидкий підхід до вступу можливий — але це потребуватиме політичного рішення, щоб сказати: те, як ми робили раніше — це в минулому, що ми робимо зараз — це геополітичний підхід, 'Великий вибух'", — пояснив він.

Водночас Пленкович закликав до обережності, зважаючи на масштаби української економіки, зокрема аграрного сектору. "Це можна зробити в креативний спосіб, але це надзвичайно складний та делікатний процес, який не варто сприймати як даність. Вступ України не має спричинити дисбаланси в Євросоюзі", — додав прем’єр-міністр.

ЄвросоюзУкраїнамарта Кос

