ПОЛІТИКА

Президентка Європарламенту назвала обговорення виборів в Україні під обстрілами "цинічною схемою"

14 лютого 2026, 17:59
Обговорення можливості проведення виборів в Україні під час відключень електрики та під обстрілами цивільних є "цинічною схемою".

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Укрінформ.

"Цей цинізм, із яким ми обговорюємо вибори в Україні… Коли в росії були чесні вибори? Як ми можемо казати, що якщо на міста падають бомби, то можна змусити людей, ще і без електрики, йти голосувати? Це цинічна схема, у яку ми самі себе заганяємо, і ми категорично не повинні цього дозволяти" — наголосила вона, додавши, що це момент, коли "необхідно бути обережними".

Мецола також зазначила, що європейці повинні бути "далекогляднішими і впевненішими", щоб мати змогу твердо заявляти про свою позицію.

"Тоді США не зможуть діяти самі, так само, як і ми не могли б діяти самі. І це те, що ми маємо бути спроможні сказати. Такий сигнал ми хочемо надіслати росії", — пояснила вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Аtlantic розповів, що «не чіпляється за владу» і готовий провести вибори в країні, але тільки за умови отримання гарантій безпеки і припинення вогню.

11 лютого видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому йдеться, що Україна планує проведення президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з країною-агресором росією цієї весни на тлі вимоги США організувати голосування до 15 травня 2026 року.

виборивійна в УкраїніРоберта Метсола

