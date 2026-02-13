На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший

Американський бізнесмен і філантроп, засновник глобальної ініціативи Project Liberty, спрямованої на відновлення свободи вибору в цифрову епоху через надання людям права власності та контролю над їхніми персональними даними, Френк Х. Маккорт-молодший у колонці для Politico закликає світових лідерів визнати контроль над персональними даними новим полем битви за демократію. Він застерігає, що великі технологічні компанії створили систему масового стеження та маніпуляцій, яка підриває демократичні цінності, а розвиток штучного інтелекту лише загострює цю загрозу. Маккорт наголошує: Захід не переможе авторитарні режими, копіюючи їхні методи централізованого контролю. Натомість потрібно створювати відкриті системи ШІ, які повертають людям право власності на свої дані та відповідають демократичним принципам.

Поки світові лідери збираються в Мюнхені, я закликаю їх допомогти створити кращу основу для штучного інтелекту, яка відображатиме західні цінності та захищатиме майбутні покоління, пише Френк Х. Маккорт-молодший у колонці для європейської редакції Politico.

У розпал холодної війни людина на ім'я Евальд-Генріх фон Клейст-Шменцін зібрала в Мюнхені провідних експертів Заходу з питань безпеки. Як боєць руху опору під час Другої світової війни та член кола Штауффенберга, яке намагалося повалити Гітлера, він мав просту мету: запобігти Третій світовій війні. Решту свого життя він присвятив відкритому діалогу, обміну оборонними стратегіями та зменшенню напруженості.

Як зауважує Френк Х. Маккор, сьогодні, коли світові лідери знову зберуться на щорічній Мюнхенській безпековій конференції, загрози, з якими вони стикаються, будуть не менш серйозними, ніж 60 років тому, хоча багато з них залишаються значно менш помітними.

Так, війни вирують на всіх континентах, союзи проходять випробування, а напруженість зростає через кордони та океани, наголошує автор. Проте, на його думку, якби фон Клейст-Шменцін був живий сьогодні, він погодився б: найважливіша боротьба нашого часу, можливо, взагалі не розгортається на традиційних полях битв. Натомість вона триває у цифровій сфері, де контроль над персональними даними та цифровою ідентичністю став головним джерелом влади та впливу в сучасному світі.

Коли з'явилася Всесвітня павутина, зауважує Френк Х. Маккорт, нам обіцяли еру демократичної участі – цифрову міську площу для нового тисячоліття. Натомість ми отримали щось набагато темніше: хижі алгоритми, що руйнують громадянське суспільство, спотворюють правду і нацьковують сусідів один на одного, а кілька найбагатших компаній світу знають про нас більше, ніж будь-яка розвідувальна служба.

Засновник глобальної ініціативи Project Liberty вважає, що на глибинному рівні ми всі відчуваємо абсолютний вплив Інтернету на суспільство. Ми бачимо це на національному рівні, коли поляризація та дезінформація продовжують руйнувати соціальну структуру, перевертати вибори та порушувати світовий порядок. Ми бачимо це і вдома, коли боти зі штучним інтелектом та поляризуючі голоси атакують психічне та соціальне здоров'я наших дітей.

Він переконаний, що ця криза не є випадковою. Це світ, який навмисно створили великі технологічні компанії. З моменту, коли Facebook запровадив кнопку "подобається", Інтернет почав перетворюватися з безмежного сховища знань на систему, оптимізовану для гніву, залежності та прибутку, яка винагороджує розбрат та ігнорує правду.

Бізнес-модель досить проста: алгоритми розроблені так, щоб привертати нашу увагу й використовувати її, а не інформувати чи об'єднувати. І, судячи з динаміки котирувань, ця модель виявилася надзвичайно успішною. Великі технологічні компанії накопичили трильйони доларів за рекордно короткий час. Зробили вони це, накопичивши найцінніший ресурс в історії людства – наші персональні дані, які отримали за допомогою апарату стеження, котрий змусив би червоніти навіть Штазі.

Зараз, із розвитком штучного інтелекту, зауважує автор, ті ж самі компанії продають нам нову історію – про нову сміливу главу в історії Інтернету, який став набагато потужнішим і, на перший погляд, доброзичливішим. Проте основна логіка залишається незмінною. Ці системи, як і раніше, призначені для вилучення більшої кількості даних, посилення контролю та поглиблення маніпуляцій, і все це у ще більш безпрецедентних масштабах.

Загроза особливо зросла з появою "агентного інтернету", де автономні системи штучного інтелекту вже не обмежуються інтерпретацією інформації, а отримують повноваження діяти на її основі – часто за мінімального нагляду і недостатніх запобіжників. OpenClaw – автономний помічник на базі штучного інтелекту з відкритим кодом – ідеально ілюструє цей швидкий перехід від споживання до делегування: люди передають широкі повноваження, що дозволяє агентам вільно взаємодіяти та працювати з іншими агентами в режимі реального часу. Це суттєво підвищує ризик реальної шкоди, скоординованих маніпуляцій з боку зловмисників і ще меншого контролю з боку людини.

І все ж тих, хто висловлює занепокоєння щодо такої концентрації влади та цих ризиків для безпеки, швидко відкидають як противників прогресу або звинувачують у тому, що вони віддають майбутнє ШІ Китаю.

Френк Х. Маккор наголошує: не можна перемогти Китай, ставши Китаєм. Автократичні алгоритми, централізована влада та масове стеження принципово несумісні з демократією. І якби фон Клейст-Шменцін подивився на сучасні рамки штучного інтелекту, він, ймовірно, визнав би їх набагато ближчими до східної частини Берлінської стіни, ніж до західної.

Щоб змінити цю реальність, підкреслює автор, ми повинні створити альтернативні системи, які поважають права людини, повертають людям власність і контроль над персональними даними особам та відповідають демократичним принципам. Технології, що формують наше життя, мають бути оптимізовані для захисту громадян, а не для створення їм небезпеки.

Засновник глобальної ініціативи Project Liberty зазнчає, що ця технологія вже створюється. За його словами, у всьому світі провідні технологи, університети, компанії та уряди працюють над новою парадигмою для ШІ – відкритими, прозорими системами, що регулюються державним сектором та громадянським суспільством. Project Liberty є частиною цих зусиль, заснованих на простій вірі: ми можемо і повинні створювати технології ШІ, які гармонійно поєднуються з фундаментальними демократичними цінностями.

Френк Х. Маккорт переконаний, що така модернізована архітектура ШІ має працювати на процвітання людства. Вона надасть людям право впливати на те, як функціонують ці платформи, реальний вибір щодо використання їхніх даних та частку в економічній вартості, яку вони створюють в Інтернеті. Вона також має поєднуватися з політикою та системами управління, що захищають демократію, свободу та довіру.

Коли світові лідери збираються в Мюнхені, засновник Project Liberty закликає їх допомогти створити кращу основу для ШІ, яка втілює західні цінності та захищає майбутні покоління. Він пропонує їм згадати про світ, який намагався врятувати фон Клейст-Шменцін, і долучитися до передової нового поля битви за демократію.

Джерело: Politico