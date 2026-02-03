москва обирає терор замість переговорів – Зеленський

Нічні обстріли України показують пріоритет рф – ескалація й терор, а не дипломатія.

Обстрілами України в ніч на вівторок росія ще раз продемонструвала, що для неї важливіше чинити терор проти людей, ніж шукати дипломатичні шляхи.

Про це у Telegram-каналі заявив президент Володимир Зеленський.

"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя – наш пріоритет. Без тиску на росію завершення цієї війни не буде. Зараз москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск", – підкреслив глава держави, подякувавши країнам-партнерам за підтримку.

За словами Зеленського, минулої ночі росіяни завдали прицільних ударів по об'єктах енергетики України, використовуючи ударні дрони, балістичні та інші типи ракет.

"Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Станом на зараз відомо, що дев'ятеро людей поранено. Пошкоджено житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджено дитячий садок. Всюди, де це можливо, залучені необхідні служби", – додав президент.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росія знову вдарила по енергетиці.