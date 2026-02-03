Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія знову б'є по енергетиці: Україна під масованою комбінованою атакою (оновлено)

03 лютого 2026, 08:03
росія знову б'є по енергетиці: Україна під масованою комбінованою атакою (оновлено)
Фото з відкритих джерел
У ніч проти 3 лютого армія рф розпочала чергову масовану комбіновану атаку по Україні.

росія здійснює чергову комбіновану атаку по території України. У ніч проти вівторка, 3 лютого, вибухи пролунали у низці міст. За попередньою інформацією, ворог знову б'є по енергетичній інфраструктурі, є постраждалі.

Моніторингові канали повідомляють, що в Києві ймовірними цілями стали ТЕЦ-4 та ТЕЦ-5. У разі підтвердження цієї інформації це може свідчити про завершення так званого "енергетичного перемир'я". 

Також зазначається, що під ракетний удар потрапила підстанція, яка з'єднує Рівненську АЕС зі столицею та центральними регіонами України.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки у Дніпровському районі сталася пожежа в приміщенні дитячого садка. У Дарницькому районі зафіксовано влучання в об'єкт нежитлової забудови.

Під масованим ударом цієї ночі опинився й Харків. За наявною інформацією, поранення дістали двоє чоловіків – 27 та 58 років.

Потужні вибухи також лунали у Дніпрі. Офіційної інформації від влади поки немає, однак у соцмережах повідомляли про запуск по місту щонайменше 15 балістичних ракет.

Пізніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки по Україні були уражені чотири ТЕЦ та одна підстанція.

1170 багатоповерхівок у Києві без тепла, у Харкові – 820 будинків.

 

війнаатаки рф

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється