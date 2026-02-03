росія знову б'є по енергетиці: Україна під масованою комбінованою атакою (оновлено)

У ніч проти 3 лютого армія рф розпочала чергову масовану комбіновану атаку по Україні.

росія здійснює чергову комбіновану атаку по території України. У ніч проти вівторка, 3 лютого, вибухи пролунали у низці міст. За попередньою інформацією, ворог знову б'є по енергетичній інфраструктурі, є постраждалі.

Моніторингові канали повідомляють, що в Києві ймовірними цілями стали ТЕЦ-4 та ТЕЦ-5. У разі підтвердження цієї інформації це може свідчити про завершення так званого "енергетичного перемир'я".

Також зазначається, що під ракетний удар потрапила підстанція, яка з'єднує Рівненську АЕС зі столицею та центральними регіонами України.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки у Дніпровському районі сталася пожежа в приміщенні дитячого садка. У Дарницькому районі зафіксовано влучання в об'єкт нежитлової забудови.

Під масованим ударом цієї ночі опинився й Харків. За наявною інформацією, поранення дістали двоє чоловіків – 27 та 58 років.

Потужні вибухи також лунали у Дніпрі. Офіційної інформації від влади поки немає, однак у соцмережах повідомляли про запуск по місту щонайменше 15 балістичних ракет.

Пізніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки по Україні були уражені чотири ТЕЦ та одна підстанція.

1170 багатоповерхівок у Києві без тепла, у Харкові – 820 будинків.