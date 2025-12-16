Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Уряд переглянув списки критичної інфраструктури

16 грудня 2025, 18:55
Уряд переглянув списки критичної інфраструктури
Фото: Юлія Свириденко/Telegram
Україна звільнила 800 МВт електроенергії після виключення некритичних об'єктів зі списків.

За результатами перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.

Про це заявила очільниця Уряду Юлія Свириденко за підсумками наради з керівниками обласних військово-цивільних адміністрацій.

За словами Свириденко, це дозволить скоротити тривалість графіків відключення електроенергії для населення та промисловості. Перегляд відбувся в межах виконання рішення уряду щодо актуалізації фактичних списків об’єктів критичної інфраструктури.
 
Зокрема, з переліків вилучили дві категорії споживачів: об’єкти з потужністю менше 100 кВт, а також ті, до яких були підключені інші споживачі, що мають підпадати під загальні обмеження для забезпечення справедливого розподілу електроенергії.
 
Споживачі супутнього навантаження, які не є критично важливими, будуть переведені на графіки погодинних відключень за загальним порядком. Свириденко наголосила, що перегляд жодним чином не стосується опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.
 
Контроль за виконанням ухвалених рішень на місцях доручено Міністерству енергетики спільно з Держенергонаглядом.
