У Болгарії спалахнув скандал через звільнення телеведучої

Звільнення відомої болгарської телеведучої Марії Цанцарової викликало бурхливу реакцію в суспільстві та знову загострило дискусію про можливий політичний тиск на засоби масової інформації на тлі урядової кризи в країні.

Про це повідомляє Politico.

Цанцарова, яка вела політичне токшоу "Цього ранку" на одному з провідних болгарських телеканалів bTV, у п’ятницю отримала повідомлення про припинення співпраці. Разом із нею був звільнений і її співведучий Златимір Йочев.

Новина про звільнення журналістів спричинила хвилю обурення. У п’ятницю ввечері журналісти та громадяни зібралися біля штаб-квартири bTV у Софії, щоб висловити солідарність із Цанцаровою та Йочевим і закликати керівництво каналу переглянути своє рішення.

Асоціація європейських журналістів Болгарії виступила із заявою, в якій закликала менеджмент bTV "ухвалити розумне рішення, яке не суперечить інтересам громадськості та законодавству, що захищає свободу слова".

Згодом телеканал заперечив факт звільнення журналістів, заявивши, що компанія «веде діалог з Марією Цанцаровою та обговорює можливості розвитку програмного контенту з її активною участю в новому році», назвавши це стандартною практикою. Водночас ані Цанцарова, ані Йочев публічно не прокоментували ситуацію.

Скандал довкола bTV розгортається на тлі серйозних політичних потрясінь у Болгарії. Минулого тижня коаліційний уряд на чолі з Росеном Желязковим пішов у відставку після однієї з найбільших хвиль антиурядових протестів в історії країни, що лише посилило побоювання щодо стану демократії та свободи медіа.