Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У Болгарії спалахнув скандал через звільнення телеведучої

20 грудня 2025, 14:16
У Болгарії спалахнув скандал через звільнення телеведучої
Фото: google.com
Новина про звільнення журналістів спричинила хвилю обурення.

Звільнення відомої болгарської телеведучої Марії Цанцарової викликало бурхливу реакцію в суспільстві та знову загострило дискусію про можливий політичний тиск на засоби масової інформації на тлі урядової кризи в країні.

Про це повідомляє Politico.

Цанцарова, яка вела політичне токшоу "Цього ранку" на одному з провідних болгарських телеканалів bTV, у п’ятницю отримала повідомлення про припинення співпраці. Разом із нею був звільнений і її співведучий Златимір Йочев.

Новина про звільнення журналістів спричинила хвилю обурення. У п’ятницю ввечері журналісти та громадяни зібралися біля штаб-квартири bTV у Софії, щоб висловити солідарність із Цанцаровою та Йочевим і закликати керівництво каналу переглянути своє рішення.

Асоціація європейських журналістів Болгарії виступила із заявою, в якій закликала менеджмент bTV "ухвалити розумне рішення, яке не суперечить інтересам громадськості та законодавству, що захищає свободу слова".

Згодом телеканал заперечив факт звільнення журналістів, заявивши, що компанія «веде діалог з Марією Цанцаровою та обговорює можливості розвитку програмного контенту з її активною участю в новому році», назвавши це стандартною практикою. Водночас ані Цанцарова, ані Йочев публічно не прокоментували ситуацію.

Скандал довкола bTV розгортається на тлі серйозних політичних потрясінь у Болгарії. Минулого тижня коаліційний уряд на чолі з Росеном Желязковим пішов у відставку після однієї з найбільших хвиль антиурядових протестів в історії країни, що лише посилило побоювання щодо стану демократії та свободи медіа.

Болгаріясвобода словапротестиЗМІ

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється