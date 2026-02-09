Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У горах Болгарії знайшли ймовірну базу "вагнерівців"

09 лютого 2026, 20:41
У горах Болгарії знайшли ймовірну базу
Болгарські активісти подали заяву до МВС.

Громадська асоціація BOEC повідомила про виявлення поблизу села Кладниця у Перницькій області Болгарії об'єкта, який, за їхніми даними, використовує російська приватна військова компанія "Вагнер". Активісти стверджують, що будівля була посилено охоронювана, а на ній видно російський прапор та емблему "Вагнера".

Про це інформує портал Novinite.

За словами голови BOEC Георгія Георгієва, група активістів помітила невелику будівлю в горах над Кладницею, яку вони підозрюють у використанні для "терористичної діяльності". 

Об'єкт був під посиленою охороною патрулів із собаками, а вхід суворо контролювався.

Активісти зазначають, що присутні на території особи були одягнені у форму зі знаками розрізнення "Вагнера", а на самій будівлі були помітні російський прапор та емблема ПВК. 

"Люди навколо будинку носили одяг та головні убори з логотипом воєнізованої терористичної організації, яка підконтрольна російським спецслужбам", – підкреслив Георгієв у соцмережах.

Представники BOEC подали заяву до Міністерства внутрішніх справ Болгарії, повідомивши про присутність озброєних осіб і використання символіки підсанкційної організації. 

Активісти також припустили, що деякі з осіб могли бути чинними або колишніми співробітниками служби безпеки, що, на їхню думку, пояснює відсутність реакції з боку влади до цього часу.

 

