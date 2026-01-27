Спікерка парламенту Болгарії відмовилась очолити уряд до виборів

Спікерка 51-го скликання парламенту Болгарії Рая Назарян не обійматиме посаду виконуючого обов'язки прем'єр-міністра до проведення дострокових виборів у країні.

Зазначається, що Назарян розповіла, що провела консультації з новою президенткою Болгарії Іліяною Йотовою. Вони погодилися, що кандидат на посаду в.о. прем'єр-міністра має бути політично нейтральною фігурою, щоб забезпечити чесність дострокових парламентських виборів, зокрема - в управлінні Міністерством внутрішніх справ.

Назарян зазначила, що призначення політичної фігури може викликати підозри у втручанні у виборчий процес.

Після того, як президент призначить в.о. прем'єр-міністра, він матиме ще один тиждень, щоб запропонувати склад уряду. Після цього має бути призначена дата дострокових парламентських виборів, які мають відбутися впродовж двох місяців.

Назарян також уточнила, що 29 березня не є датою цих виборів, хоча остаточну дату ще не оголошено.

Нагадаємо, що 16 січня президент Болгарії Румен Радев заявив про проведення дострокових парламентських виборів (восьмі за чотири роки) після того, як основні партії відмовилися від мандата на формування уряду після відставки попереднього на тлі протестів.