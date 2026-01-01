Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Болгарія перейшла на євро

01 січня 2026, 10:53
Болгарія перейшла на євро
Фото: google.com
З 1 лютого 2026 року у країні можна буде розраховуватися лише у євро.
 Болгарія з 1 січня перейшла на євро, ставши 21-м членом єврозони. 
 
Про це повідомляє Європейський центральний банк.
 
"Це історична віха для країни та важлива можливість для людей і бізнесу в усій єврозоні. Перехід сприятиме більшій економічній стабільності, полегшенню розрахунків і глибшій інтеграції по всій Європі. Для Болгарії запровадження євро означає створення міцнішого підґрунтя для довгострокового зростання та стійкості", – каже президентка Європейського центробанку Крістін Лагард.
 
Упродовж місяця в Болгарії діятиме подвійний обіг, під час якого лев та євро будуть одночасно законним платіжним засобом, але вже з 1 лютого 2026 року в країні можна буде розраховуватися лише у євро. Наразі обмінний курс становитиме 1,95583 лева за 1 євро.
 
"Цей ключовий момент є результатом багаторічної наполегливої праці та відданості. Це означає простіші платежі, зручніші подорожі та нові можливості для болгарського бізнесу. Вітання, Болгаріє! Ви можете пишатися своїм досягненням", – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
 
євроБолгаріявійна в Україні

Останні матеріали

Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється