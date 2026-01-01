Болгарія перейшла на євро

З 1 лютого 2026 року у країні можна буде розраховуватися лише у євро.

Болгарія з 1 січня перейшла на євро, ставши 21-м членом єврозони.

Про це повідомляє Європейський центральний банк.

"Це історична віха для країни та важлива можливість для людей і бізнесу в усій єврозоні. Перехід сприятиме більшій економічній стабільності, полегшенню розрахунків і глибшій інтеграції по всій Європі. Для Болгарії запровадження євро означає створення міцнішого підґрунтя для довгострокового зростання та стійкості", – каже президентка Європейського центробанку Крістін Лагард.

Упродовж місяця в Болгарії діятиме подвійний обіг, під час якого лев та євро будуть одночасно законним платіжним засобом, але вже з 1 лютого 2026 року в країні можна буде розраховуватися лише у євро. Наразі обмінний курс становитиме 1,95583 лева за 1 євро.

"Цей ключовий момент є результатом багаторічної наполегливої праці та відданості. Це означає простіші платежі, зручніші подорожі та нові можливості для болгарського бізнесу. Вітання, Болгаріє! Ви можете пишатися своїм досягненням", – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.