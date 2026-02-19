Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Держдеп США запускає сайт проти цензури в Європі

19 лютого 2026, 10:27
Цензура
Вашингтон розглядає цей крок як спосіб протидії цензурі.

Державний департамент США розробляє онлайн-портал, який дозволить людям у Європі та інших країнах переглядати контент, заборонений їхніми урядами. Це може включати ймовірну мову ненависті та пропаганду тероризму. Вашингтон розглядає цей крок як спосіб протидії цензурі.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела.

Сайт розмістять за адресою freedom.gov. Одне джерело повідомило, що чиновники обговорювали можливість включити функцію VPN, щоб трафік користувача виглядав так, ніби походить зі США, і додало, що активність користувачів на сайті не відстежуватиметься. Проєкт мали представити минулого тижня на Мюнхенській конференції з безпеки, але його відклали.

Чиновники адміністрації президента Дональда Трампа засуджують політику ЄС, яка, на їхню думку, придушує праворадикальних політиків, зокрема в Румунії, Німеччині та Франції. Вони заявляють, що такі правила, як Закон ЄС про цифрові послуги та Закон Великої Британії про безпеку в Інтернеті, обмежують свободу слова.

У коментарі для Reuters речник Держдепартаменту заявив, що уряд США не має спеціальної програми обходу цензури для Європи, але додав, що цифрова свобода є пріоритетом для Держдепартаменту і включає поширення таких технологій, як VPN.

Нагадаємо, Макрон різко розкритикував соціальні мережі та керівників технологічних компаній, поставивши під сумнів їхні заяви про захист свободи слова.

СШАсвобода словацензураЄвросоюз

