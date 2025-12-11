Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Естонія планує з 2027 року збільшити термін строкової служби

11 грудня 2025, 14:07
Естонія планує з 2027 року збільшити термін строкової служби
Фото: Scanpix / Postimees
Досі цикли підготовки призовників тривали залежно від спеціальності вісім або одинадцять місяців.
Естонія планує із 2027 року подовжити тривалість термінової служби для всіх призовників до 12 місяців. Досі цикли підготовки призовників тривали залежно від спеціальності вісім або одинадцять місяців.
 
Про це пише мовник ERR.
 
Міністр оборони країни Ханно Певкур направив на погодження законопроєкт, який має на меті уніфікувати тривалість служби за всіма спеціальностями. Як обґрунтування змін зазначено, що обсяг та технічна складність підготовки в рамках строкової служби збільшились, а також впроваджено сучасні системи озброєння.
 
Наразі цикл служби, що починається на початку року або влітку, триває 11 місяців, а служба, що починається восени – вісім місяців.
 
11-місячну підготовку проходять призовники, яких скеровують до бронетанкових військ, на посади водіїв механізованої техніки, військової поліції, а також до підрозділів зв'язку та інформаційних технологій, та усі призовники, яких готують на посади молодших чи старших офіцерів. Крім того, 11-місячна підготовка передбачена для всіх військовослужбовців, які служать у військово-морських силах.
 
На решту спеціальностей, наприклад, стрільці, фахівці зі зброї, сапери, фахівці з протиповітряної оборони – підготовка триває вісім місяців.
 
У нових планах підготовки особлива увага приділяється підвищенню бойової готовності призовників, щоб вони могли виконувати військові завдання як у мирний, так і у воєнний час. Зміни стосуватимуться призовників, які надходять на строкову службу з 1 січня 2027 року. Для тих, хто розпочинає службу у 2026 році та чий термін триває у 2027 році, тривалість залишиться без змін – 11 місяців.

 

