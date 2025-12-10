Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер

Пишу це з… ні, це вже навіть не "розчарування": я насправді замислююсь, чи взагалі зможу знайти відповідні слова, щоб висловити, наскільки я збентежений тим, як Головнокомандувач Сирський та його друзі ведуть операції. Принаймні, я вже не вважаю, що те, що вони роблять, і те, про що потім повідомляє Генеральний штаб у Києві, можна і далі називати "дитячим садком"…
Для тих, хто перебуває на території України, це "трагічно". Для мене: "саме так, як і очікувалося"…
Дивіться самі…
6 грудня
- Добротвірська ТЕС у Львівській області була атакована вісьмома ракетами Х-101 (зауважте: це були останні російські ракети тієї ночі, які досягли своєї цілі);
- Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області була уражена трьома-чотирма ракетами Х-101;
- Ладижинська ТЕС у Вінницькій області була уражена близько чотирма ракетами Х-101;
- підстанція 750 кВ у Києві (Київ) стала мішенню для однієї ракети "Кинджал" і п'яти ракет Х-101;
- підстанція Північна 330 кВ (Київ) була атакована трьома ракетами "Іскандер-М" (одна збита SAMP-T);
- підстанція 110 кВ у Нових Петрівцях (Київ) була уражена декількома БпЛА "Герань-2";
- невідомий об'єкт (пов'язаний з електропостачанням) у районі Кременчука був уражений чотирма ракетами Х-101;
- промислова зона у Дніпропетровській області, де розташовано кілька підстанцій 150 кВ, була атакована двома ракетами "Іскандер" (одна з них була збита) і чотирма ракетами "Калібр";
- підстанція 750 кВ у селі Василівка (або в Значковому? … обидва населені пункти знаходяться в Запорізькій області) була уражена чотирма ракетами BM-30;
- у Херсоні також була виведена з ладу підстанція;
- Криворізька ТЕЦ у Зеленодольську була уражена п'ятьма ракетами "Іскандер-М" (я сумніваюся, що щось, крім кількох зруйнованих стін і великої кількості металевих уламків, залишилося цілим);
- підстанція "Аджалик" 330 кВ в Одеській області була уражена однією ракетою "Іскандер-М"...
…ще п'ять-шість ракет Х-10 і три ракети "Кинджал" уразили невідомі об'єкти у Хмельницькій області; п'ять ракет Х-101 і щонайменше один БпЛА "Герань-2" вразили кілька об'єктів у районі Білої Церкви (зокрема комбіновану теплоелектростанцію); один "Іскандер" націлився на невідомі об'єкти в районі Дніпра, а ударні дрони "Герань-2" (та подібні) і БM-30 були задіяні для удару по більш ніж 50 інших об'єктах (включно з логістичним центром у Луцьку, знову)…
Наскільки мені відомо, було задіяно п'ять Міг-31K і чотири Ту-95 (всі з авіабази "Енгельс-2"); також фрегат "Адмірал Макаров".
Очевидно, "позначаючи", куди вони хочуть рухатися далі, останні два дні росіяни бомбардували інфраструктуру в районі Слов'янська-Краматорська, або все, що з ним пов'язано, навіть якщо це поза межами цього району.
7 грудня дві або три ракети "Кинджал" були націлені на Кременчуцьку електростанцію: одна ракета була збита ракетою MIM-104 Patriot, але інша (або інші) спричинили потужну пожежу. Синхронно із цим ударом БпЛА "Герань-2" вдарили по місцевому нафтопереробному заводу і ключовій електричній підстанції, вивівши з ладу електропостачання для більшої частини України на схід від Дніпра.
Потім дві ракети "Іскандер-М" (обидві з касетними бойовими частинами) і кілька "Герань-2" вдарили по Слов'янську (саме це місто постраждало найбільше), ще "Герань-2" уразили різні точки в Краматорську і Слов'янську ТЕЦ у Миколаївці. Нарешті, додаткові "Герань-2" атакували залізничну мережу у Фастові (яка вже була сильно пошкоджена 6 грудня, коли її уразили 10-12 "Герань-2"), Чернігові, Новгород-Сіверському та Ріпках.
Генеральний штаб України може стверджувати щось інше (при цьому вже очевидно: вони живуть у паралельному всесвіті Зелі/Сирського), але якщо звірити повідомлення місцевих, то було зафіксовано щонайменше 20 прямих влучань…
Пожежа, спричинена масованим ударом БпЛА "Герань-2" по Новгороду-Сіверському рано-вранці 7 грудня…
Менш ніж за 24 години потому два БпЛА "Герань-2" влучили в Чернігівську електростанцію, а дві ракети "Х-36 Гром Е1" (ракетна версія того, що зазвичай використовується як планерна бомба: "Гром Е2") влучили у Печенізьку греблю, перерізавши основну лінію постачання для ЗСУ в районах Вовчанська та Куп'янська. Нарешті, дві бомби УМПК влучили в завод "Мотор Січ" у Запоріжжі (ціллю були цехи 6, 46 і 60).
Відео з камери "Герань-2", що наближається до Чернігівської ТЕЦ.
До речі, під час цих операцій бригада "Каскад" (головний оператор "Герань-2" в росії) також почала атакувати техніку українських кулеметних батальйонів: повнопривідні автомобілі з важкими кулеметами, і це за допомогою безпілотників, оснащених відеокамерами. Принаймні один автомобіль був знищений…
Мабуть, я не єдиний, хто має схожі відчуття: коли 7 грудня старший офіцер 39-ї бригади ПС ЗСУ підполковник Євген Віталійович Іванов (так, етнічний росіянин) спробував протидіяти цьому, пілотуючи винищувач Су-27, він зіткнувся з типовим для наших днів "тріо" ВКС: Су-35С, озброєний Р-37М, який супроводжував пару Су-34 (точно так, як описано у "Повітряна війна: як це працює. Частина 4"), які саме розгортали УМПК по цілях у районі Добропілля. російський Су-35С виявив український перехоплювач здалеку і випустив одну ракету Р-37М: Су-27 збили на північний захід від Малотаранівки, Іванов загинув…
Генштаб ЗСУ мовчить про все це: він лише рахує і оголошує, скільки з усього цього, за твердженням ПС ЗСУ, вдалося збити. Ба більше, на картах Генштабу і далі показують Покровськ як "100% під контролем ЗСУ". Мирноград і Родинське теж.
Насправді ж у Покровському секторі російські просування з півночі від самого міста і з півночі від Мирнограда створили повне кільце навколо батальйону 38-ї бригади морської піхоти, яка досі тримається всередині Мирнограда. Усі спроби ЗСУ пробити коридор і зняти облогу провалилися: цей підрозділ тепер однозначно не може вийти. Чиста територія, яку тримають ЗСУ в Мирнограді, постійно скорочується: росіяни взяли західний район, вийшли до вулиці Стуса і просочуються до багатоповерхівок у 40-му мікрорайоні.
…і якщо цього замало: два дні тому на північ від Мирнограда всрф завершила захоплення Родинського.
Як вже було сказано: офіційний Київ про це мовчить. Лише "Суспільне" повідомило про "успішне виведення" військ – ідеться про 25-ту механізовану бригаду, яка була майже оточена на південь від двох міст. Це змушує багатьох людей думати, що це означає, що всі війська ЗСУ були вчасно евакуйовані з Мирнограда.
Проте це відверта неправда. Те, про що вчора повідомило "Суспільне", ми повідомляли ще на початку листопада (див. "Евакуація, відступ, виведення... поразка" від 7 листопада), і це стосувалося виведення 25-ї механізованої бригади з району на південь між Покровськом та Мирноградом.
…і не змушуйте мене заглиблюватися у ситуацію в Куп'янську, Сіверську чи Кам'янському (де росіяни захопили Степове)…
Але гаразд! Тут усе просто: якщо навмисно і системно ігнорувати проблему, то проблеми начебто і немає.
Оскільки, схоже, в Україні сьогодні майже ніхто не готовий складати такі карти (ба більше, є навіть певна схильність до заперечення реальності), ось вона: карта ситуації в районі Покровська-Мирнограда, станом на відому мені обстановку на позвчорашній ранок.
Я їх не підписував, але, наскільки мені відомо, задіяні підрозділи всрф (за годинниковою стрілкою): 9-та МСБ (Червоний Лиман), 5-та МСБ (Козацьке), 29-та загальновійськова армія (Петрівка) та 30-та МСБ (Покровськ).
…і, до речі, так виглядав прорив російськими військами лінії фронту в районі Кам'янського (південь Запорізької області) протягом останніх двох днів.
Для Сирського вже безнадійно пізно. Тож лишається тільки сподіватися, що хоч хтось ще матиме можливість вилити кілька відер крижаної води в обличчя Зеленському (одного тут точно не вистачить).