Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер

Том Купер опублікував "швидкий" огляд ситуації на фронті російсько-української війни, де особливо виділив успіхи російських ракетно-дронових ударів по критичній інфраструктурі України, а також підкреслив оточення батальйону 38-ї бригади морської піхоти в Мирнограді. Він переконаний, що Головнокомандувач Сирський замовчує чи ігнорує проблему, тому потрібно, щоби хтось вилив на Зеленського кілька відер крижаної води, щоб його "отямити".

Пишу це з… ні, це вже навіть не "розчарування": я насправді замислююсь, чи взагалі зможу знайти відповідні слова, щоб висловити, наскільки я збентежений тим, як Головнокомандувач Сирський та його друзі ведуть операції. Принаймні, я вже не вважаю, що те, що вони роблять, і те, про що потім повідомляє Генеральний штаб у Києві, можна і далі називати "дитячим садком"…

Для тих, хто перебуває на території України, це "трагічно". Для мене: "саме так, як і очікувалося"…

Дивіться самі…

6 грудня

Добротвірська ТЕС у Львівській області була атакована вісьмома ракетами Х-101 (зауважте: це були останні російські ракети тієї ночі, які досягли своєї цілі);

Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області була уражена трьома-чотирма ракетами Х-101;

Ладижинська ТЕС у Вінницькій області була уражена близько чотирма ракетами Х-101;

підстанція 750 кВ у Києві (Київ) стала мішенню для однієї ракети "Кинджал" і п'яти ракет Х-101;

підстанція Північна 330 кВ (Київ) була атакована трьома ракетами "Іскандер-М" (одна збита SAMP-T);

підстанція 110 кВ у Нових Петрівцях (Київ) була уражена декількома БпЛА "Герань-2";

невідомий об'єкт (пов'язаний з електропостачанням) у районі Кременчука був уражений чотирма ракетами Х-101;

промислова зона у Дніпропетровській області, де розташовано кілька підстанцій 150 кВ, була атакована двома ракетами "Іскандер" (одна з них була збита) і чотирма ракетами "Калібр";

підстанція 750 кВ у селі Василівка (або в Значковому? … обидва населені пункти знаходяться в Запорізькій області) була уражена чотирма ракетами BM-30;

у Херсоні також була виведена з ладу підстанція;

Криворізька ТЕЦ у Зеленодольську була уражена п'ятьма ракетами "Іскандер-М" (я сумніваюся, що щось, крім кількох зруйнованих стін і великої кількості металевих уламків, залишилося цілим);

підстанція "Аджалик" 330 кВ в Одеській області була уражена однією ракетою "Іскандер-М"...

…ще п'ять-шість ракет Х-10 і три ракети "Кинджал" уразили невідомі об'єкти у Хмельницькій області; п'ять ракет Х-101 і щонайменше один БпЛА "Герань-2" вразили кілька об'єктів у районі Білої Церкви (зокрема комбіновану теплоелектростанцію); один "Іскандер" націлився на невідомі об'єкти в районі Дніпра, а ударні дрони "Герань-2" (та подібні) і БM-30 були задіяні для удару по більш ніж 50 інших об'єктах (включно з логістичним центром у Луцьку, знову)…

Наскільки мені відомо, було задіяно п'ять Міг-31K і чотири Ту-95 (всі з авіабази "Енгельс-2"); також фрегат "Адмірал Макаров".

Очевидно, "позначаючи", куди вони хочуть рухатися далі, останні два дні росіяни бомбардували інфраструктуру в районі Слов'янська-Краматорська, або все, що з ним пов'язано, навіть якщо це поза межами цього району.

7 грудня дві або три ракети "Кинджал" були націлені на Кременчуцьку електростанцію: одна ракета була збита ракетою MIM-104 Patriot, але інша (або інші) спричинили потужну пожежу. Синхронно із цим ударом БпЛА "Герань-2" вдарили по місцевому нафтопереробному заводу і ключовій електричній підстанції, вивівши з ладу електропостачання для більшої частини України на схід від Дніпра.

Потім дві ракети "Іскандер-М" (обидві з касетними бойовими частинами) і кілька "Герань-2" вдарили по Слов'янську (саме це місто постраждало найбільше), ще "Герань-2" уразили різні точки в Краматорську і Слов'янську ТЕЦ у Миколаївці. Нарешті, додаткові "Герань-2" атакували залізничну мережу у Фастові (яка вже була сильно пошкоджена 6 грудня, коли її уразили 10-12 "Герань-2"), Чернігові, Новгород-Сіверському та Ріпках.

Генеральний штаб України може стверджувати щось інше (при цьому вже очевидно: вони живуть у паралельному всесвіті Зелі/Сирського), але якщо звірити повідомлення місцевих, то було зафіксовано щонайменше 20 прямих влучань…

Пожежа, спричинена масованим ударом БпЛА "Герань-2" по Новгороду-Сіверському рано-вранці 7 грудня…

Менш ніж за 24 години потому два БпЛА "Герань-2" влучили в Чернігівську електростанцію, а дві ракети "Х-36 Гром Е1" (ракетна версія того, що зазвичай використовується як планерна бомба: "Гром Е2") влучили у Печенізьку греблю, перерізавши основну лінію постачання для ЗСУ в районах Вовчанська та Куп'янська. Нарешті, дві бомби УМПК влучили в завод "Мотор Січ" у Запоріжжі (ціллю були цехи 6, 46 і 60).

Відео з камери "Герань-2", що наближається до Чернігівської ТЕЦ.

До речі, під час цих операцій бригада "Каскад" (головний оператор "Герань-2" в росії) також почала атакувати техніку українських кулеметних батальйонів: повнопривідні автомобілі з важкими кулеметами, і це за допомогою безпілотників, оснащених відеокамерами. Принаймні один автомобіль був знищений…

Мабуть, я не єдиний, хто має схожі відчуття: коли 7 грудня старший офіцер 39-ї бригади ПС ЗСУ підполковник Євген Віталійович Іванов (так, етнічний росіянин) спробував протидіяти цьому, пілотуючи винищувач Су-27, він зіткнувся з типовим для наших днів "тріо" ВКС: Су-35С, озброєний Р-37М, який супроводжував пару Су-34 (точно так, як описано у "Повітряна війна: як це працює. Частина 4"), які саме розгортали УМПК по цілях у районі Добропілля. російський Су-35С виявив український перехоплювач здалеку і випустив одну ракету Р-37М: Су-27 збили на північний захід від Малотаранівки, Іванов загинув…

Генштаб ЗСУ мовчить про все це: він лише рахує і оголошує, скільки з усього цього, за твердженням ПС ЗСУ, вдалося збити. Ба більше, на картах Генштабу і далі показують Покровськ як "100% під контролем ЗСУ". Мирноград і Родинське теж.

Насправді ж у Покровському секторі російські просування з півночі від самого міста і з півночі від Мирнограда створили повне кільце навколо батальйону 38-ї бригади морської піхоти, яка досі тримається всередині Мирнограда. Усі спроби ЗСУ пробити коридор і зняти облогу провалилися: цей підрозділ тепер однозначно не може вийти. Чиста територія, яку тримають ЗСУ в Мирнограді, постійно скорочується: росіяни взяли західний район, вийшли до вулиці Стуса і просочуються до багатоповерхівок у 40-му мікрорайоні.

…і якщо цього замало: два дні тому на північ від Мирнограда всрф завершила захоплення Родинського.

Як вже було сказано: офіційний Київ про це мовчить. Лише "Суспільне" повідомило про "успішне виведення" військ – ідеться про 25-ту механізовану бригаду, яка була майже оточена на південь від двох міст. Це змушує багатьох людей думати, що це означає, що всі війська ЗСУ були вчасно евакуйовані з Мирнограда.

Проте це відверта неправда. Те, про що вчора повідомило "Суспільне", ми повідомляли ще на початку листопада (див. "Евакуація, відступ, виведення... поразка" від 7 листопада), і це стосувалося виведення 25-ї механізованої бригади з району на південь між Покровськом та Мирноградом.

…і не змушуйте мене заглиблюватися у ситуацію в Куп'янську, Сіверську чи Кам'янському (де росіяни захопили Степове)…

Але гаразд! Тут усе просто: якщо навмисно і системно ігнорувати проблему, то проблеми начебто і немає.

Оскільки, схоже, в Україні сьогодні майже ніхто не готовий складати такі карти (ба більше, є навіть певна схильність до заперечення реальності), ось вона: карта ситуації в районі Покровська-Мирнограда, станом на відому мені обстановку на позвчорашній ранок.

Я їх не підписував, але, наскільки мені відомо, задіяні підрозділи всрф (за годинниковою стрілкою): 9-та МСБ (Червоний Лиман), 5-та МСБ (Козацьке), 29-та загальновійськова армія (Петрівка) та 30-та МСБ (Покровськ).

…і, до речі, так виглядав прорив російськими військами лінії фронту в районі Кам'янського (південь Запорізької області) протягом останніх двох днів.

Для Сирського вже безнадійно пізно. Тож лишається тільки сподіватися, що хоч хтось ще матиме можливість вилити кілька відер крижаної води в обличчя Зеленському (одного тут точно не вистачить).

Джерело