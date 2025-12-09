Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal

В США черговий внутрішній конфлікт, наслідки якого можуть широко відгукнутися. Купівля Discovery стала перевіркою на міцність для медійної індустрії. Лише після того як Netflix переміг з пропозицією в $72 мільярди, Paramount підвищив ставки до $77,9 мільярда та атакує через вороже поглинання. Результат цієї битви визначатиме не ринок, а Білий дім – обидва претенденти змагаються за схвалення адміністрації Трампа, яка може заблокувати будь-яку угоду. Але лише один з цих претендентів наближений до Трампа.

Девід Еллісон розпочав вороже поглинання Warner Discovery, звернувшись безпосередньо до акціонерів після того, як Netflix вже уклав угоду, пише Wall Street Journal .

Генеральний директор Paramount Девід Еллісон зрозумів, що його остання пропозиція щодо купівлі Warner Bros. Discovery опинилася в скрутному становищі, коли генеральний директор компанії Девід Заслав почав ігнорувати його.

За інформацією WSJ, в Paramount провели ранок 4 грудня, остаточно узгоджуючи свою шосту пропозицію щодо придбання всієї Warner: пропозицію на суму 77,9 млрд доларів грошовими коштами. Але компанія Paramount побоювалася, що Warner вже визначився зі своїм бажаним партнером – Netflix.

"Щойно намагався зателефонувати вам щодо нової пропозиції, яку ми подали. Я вислухав усі ваші занепокоєння і вважаю, що ми врахували їх у нашій новій пропозиції. Будь ласка, зателефонуйте мені, коли зможете, щоб обговорити деталі", – написав Еллісон Заславу.

Як стверджує WSJ, він не отримав відповіді.

Передчуваючи неприємності, пише видання, Еллісон надіслав ще одне повідомлення, в якому зазначив, що компанія Paramount запропонувала пакет, який враховував усі питання, підняті Warner, включаючи необхідність "високої грошової вартості" та "швидкості укладення угоди". "Для мене буде великою честю стати вашим партнером і власником цих знакових активів", – написав він у повідомленні, згідно з документами, поданими до регуляторних органів.

У п'ятницю побоювання Еллісона справдилися. Warner і Netflix оголосили про угоду, за якою стрімінговий гігант придбає знакові активи Warner і HBO за 72 мільярди доларів. На думку WSJ, ця пропозиція про злиття може радикально змінити сферу розваг.

Видання нагадує, що батько Еллісона, мільярдер і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, соратник Трампа, зателефонував президенту після оголошення угоди з Netflix і сказав йому, що ця транзакція зашкодить конкуренції. Про це WSJ розповіли представник Білого дому та особа, дотична до цього питання.

Під час візиту до Вашингтона в останні дні Девід Еллісон запевнив представників адміністрації Трампа, що в разі придбання Warner він внесе радикальні зміни в CNN (належить до конгломерату CNN Global, власник – Warner Bros. Discovery), який часто стає об'єктом гніву президента Трампа. Трамп сказав своїм близьким, що хоче змінити власника CNN, а також внести зміни в програми CNN.

Не готовий здаватися, Paramount у понеділок розпочав спробу ворожого поглинання Warner, звернувшись безпосередньо до акціонерів. Еллісон стверджує, що його пропозиція щодо Warner є вигіднішою для акціонерів і має більше шансів пройти регуляторну перевірку. В Paramount заявили, що їхня пропозиція забезпечує акціонерам на 18 мільярдів доларів більше, ніж пропозиція Netflix.

"Ми дійсно тут, щоб закінчити те, що почали", – заявив Еллісон в понеділок вранці на каналі CNBC. Серед фінансових спонсорів пропозиції Paramount – три суверенні фонди Близького Сходу та зять Трампа Джаред Кушнер.

Втім, як зауважує WSJ, правління Warner заявило, що планує продовжувати співпрацю з Netflix.

Боротьба за Warner перетворилася на битву між 113-річною голлівудською інституцією Paramount та технологічним стартапом Netflix, що перетворився на гіганта розважальної індустрії. З величезною бібліотекою класичних фільмів і телевізійних шоу, включаючи "Касабланку" і "Західне крило", а також HBO, яке знімало "Клан Сопрано" і "Гру престолів", Warner вважається перлиною Голлівуду.

Трамп досі уникав публічної підтримки будь-якого з учасників тендеру. "Жоден з них не є моїм особливо близьким другом", – сказав він під час круглого столу в Білому домі в понеділок. Особа, близька до Трампа, заявила, що президент хоче, щоб Paramount і Netflix змагалися за його схвалення угоди.

Трамп повідомив своїм помічникам, що хоче, щоб його регулярно інформували про будь-яке потенційне антимонопольне розслідування угоди Netflix щодо Warner. Прес-секретарка генеральної прокурорки Пем Бонді заявила, що хоча ще рано робити висновки, вона та антимонопольний відділ Міністерства юстиції будуть контролювати це злиття.

Запекла гонитва

Еллісон, який нещодавно об'єднав свою продюсерську компанію Skydance з Paramount, давно планував поглинути Warner. За словами людей, знайомих з його думками, він вважав Paramount занадто маленькою компанією, щоб конкурувати з Netflix, Disney та іншими.

Paramount "дійсно потребує поглинання, щоб конкурувати з Netflix, Disney і Amazon, які мають значну перевагу в глобальному масштабі, обсязі контенту та залученні аудиторії", – зазначив аналітик Moffett Nathanson Роберт Фішман у понеділковому звіті.

Як зауважує WSJ, спочатку Еллісон обрав більш дружній підхід. У вересні рада директорів Paramount зібралася, щоб обговорити пропозицію щодо Warner. Кілька днів по тому Девід Еллісон відвідав будинок Заслава в Беверлі-Гіллз, який колись належав легендарному керівнику студії Paramount Роберту Евансу, щоб особисто викласти свою пропозицію. Еллісон запропонував 19 доларів за акцію грошовими коштами та акціями компанії.

Він підкріпив цю пропозицію офіційним листом до Warner з пропозицією Paramount, яка передбачала 60% оплати грошовими коштами. Через кілька днів Ларрі Еллісон провів віртуальну зустріч із Заславом і почесним головою Warner Джоном Малоуном.

Втім, за словами WSJ, Заслав вже мав план поділу своєї імперії на дві компанії – одна для студій і HBO Max, а інша – для телевізійного бізнесу. Warner відхилив пропозицію Еллісона як невідповідну.

Наприкінці вересня Еллісон надіслав другий лист з пропозицією до ради директорів Warner, підвищивши ціну до 22 доларів за акцію і збільшивши частку грошових коштів з 60% до майже 67%. Нова пропозиція передбачала виплату 2 мільярдів доларів, якщо угода буде скасована регуляторними органами, а також пропонувала Заславу посаду співголови та співпрезидента об'єднаної компанії.

Paramount зробила свою третю спробу 13 жовтня, запропонувавши 23,5 долара за акцію, знову збільшивши частку грошових коштів до 80%.

Підвищення ставок

Після трьох відхилених пропозицій Paramount, Заслав фактично виставив свою компанію на продаж. Warner заявила, що має зацікавленість з боку декількох сторін щодо придбання її бізнесу і проведе аукціон.

Перший раунд необов'язкових пропозицій відбувся 20 листопада, Paramount запропонувала 25,5 доларів за акцію за всю компанію, тоді як Netflix і Comcast були зацікавлені лише в її студіях і стрімінговому бізнесі HBO Max.

Незабаром після цього Еллісони повечеряли із Заславом, щоб знову обговорити угоду та запропонувати йому керівну посаду. У наступному раунді торгів вони підвищили свою пропозицію до 26,5 доларів за акцію грошовими коштами.

Напередодні останньої пропозиції під час аукціону Paramount запитала інвестиційний банк Allen & Co., який співпрацював з Warner, які фактори будуть враховуватися. "Гроші вирішують все", –сказав представник Allen & Co., згідно з документами Paramount, поданими до регуляторних органів.

Paramount подала свою пропозицію в розмірі 30 доларів за акцію в четвер вранці, змінивши деякі свої фінансові домовленості з трьома суверенними фондами Близького Сходу, щоб уникнути перегляду комісією, яка розглядає іноземні інвестиції. Суверенні фонди погодилися відмовитися від будь-яких прав управління в об'єднаній компанії, включаючи представництво в раді директорів.

До 16:30 того ж дня Еллісон і його команда не отримали відповіді від Warner. Близько 23:00 з'явилася новина, що Warner уклав ексклюзивну угоду з Netflix.

Netflix виграє "гру медійних престолів" – поки що

Але чи втрутиться Білий дім, щоб допомогти Paramount Skydance? – запитує редакція WSJ. На її думку, війна ставок за Warner Bros. Discovery мала стільки ж несподіваних поворотів, як будь-яка телевізійна мелодрама. У п'ятницю Netflix випередив Paramount Skydance та Comcast, щоб перемогти в цій "грі медійних престолів". Інтрига залишається: чи спробує адміністрація Трампа заблокувати пропозицію Netflix?

Netflix запропонував $72 мільярди, що приблизно на $10 мільярдів перевищує ринкову капіталізацію Warner Bros. Угода передбачає виділення телемереж Warner Bros. в окрему компанію. Після цього акціонери володітимуть акціями обох компаній. На думку WSJ, це вигідна угода для акціонерів Warner Bros., хоча вона також несе політичні ризики.

New York Post повідомляє, що Еллісон зустрічався в середу з представниками адміністрації Трампа та членами Конгресу, щоб лобіювати проти угоди з Netflix на антимонопольних підставах. І високопоставлений чиновник адміністрації в п'ятницю заявив, що Білий дім має занепокоєння.

За інформацією WSJ, Еллісон залучив Макана Делрахіма, який очолював Антимонопольний відділ Міністерства юстиції під час першого терміну Трампа, щоб просувати свою справу у Вашингтоні. Не можна не посміятися, зауважує видання, з іронічного повернення Делрахіма в цю антимонопольну мильну оперу.

Делрахім подав позов, щоб зупинити придбання компанією AT&T попередника Warner Bros., Time Warner, у 2017 році. Міністерство юстиції Трампа стверджувало, що AT&T використовуватиме "свій контроль над цінними і дуже популярними мережами Time Warner, щоб перешкоджати своїм конкурентам" і, зокрема, "перешкоджати руйнівній конкуренції" з боку "нових онлайн-конкурентів". Так, Делрахім стверджував тоді, що угода зашкодить Netflix.

Суди не погодилися з цим і дозволили угоді відбутися. Жодне з жахливих передбачень Делрахіма щодо конкуренції не справдилося. AT&T не змогла скористатися перевагами свого придбання і в 2022 році виділила Time Warner в окрему компанію, об'єднавши її з Discovery. Так народилася Warner Bros. Discovery.

Netflix заявляє, що продовжить випускати фільми Warner Bros. в кінотеатрах і надавати телевізійні шоу студії іншим компаніям. Це усуває деякі потенційні антимонопольні проблеми. Але Paramount заявляє, що угода посилить домінування Netflix у сфері стрімінгу, і це, вважає WSJ, безсумнівно, правда. Netflix може похвалитися близько 300 мільйонами передплатників по всьому світу, а HBO Max і Discovery від Warner Bros. мають 128 мільйонів. Сервіс Paramount має близько 79 мільйонів, а інші конкуренти, такі як Disney+ (131 мільйон), є віддаленими конкурентами.

Втім, зауважує WSJ, клієнти Netflix і HBO Max могли б скористатися нижчими цінами, якщо їхні послуги будуть об'єднані. Це також могло б принести користь іншим потоковим сервісам, оскільки споживачі, якщо вони платять менше за Netflix і HBO Max, можуть бути готові заплатити за ще одну підписку. Конкуренція в медіа є динамічною, а витрати на перехід для споживачів також є низькими.

WSJ нагадує, що 15 років тому тодішній генеральний директор Time Warner Джефф Бевкес відкинув загрозу конкуренції з боку Netflix, порівнявши цього новачка у сфері стримінгу з албанською армією. Що ж, ця строката армія повалила королів кабельного телебачення та мережевих телеканалів. Але, наголошує видання, в цьому гіперконкурентному медійному світі її трон може бути не гарантованим, навіть якщо вона розширить свою фортецю.

Нехай вирішують акціонери Warner

На жаль, їм доведеться додати до своїх розрахунків ризик втручання Трампа, наголошує WSJ.

Paramount стверджує, що її пропозиція в розмірі 30 доларів за акцію Warner є кращою, ніж пропозиція Netflix в розмірі 27,75 доларів за акцію. Це частково залежить від того, яку цінність акціонери Warner надають пропозиції Netflix щодо акцій плюс грошові кошти, а також від вартості її кабельних мереж, таких як CNN. Netflix планує відокремити ці мережі, тоді як Paramount заявляє, що збереже їх.

На думку WSJ, більш значущим фактором є політичний ризик. Придбання будь-якої з компаній повинно бути схвалено антимонопольними органами адміністрації. Злиття з Paramount об'єднає дві великі голлівудські студії та новинні мережі. Об'єднання з Netflix створить гіганта в сфері потокового відео. На думку видання, жодне з цих об'єднань не викликає серйозних занепокоєнь з точки зору конкуренції, і вони заслуговують на аналіз без політичного втручання.

Як зауважує WSJ, і генеральний директор Netflix Тед Сарандос, і генеральний директор Paramount Девід Еллісон заграють з президентом Трампом, як учасники шоу "Холостячка". Сарандос зустрівся з президентом минулого місяця, щоб підготувати ґрунт для свого придбання. Еллісон минулого тижня зустрівся з представниками адміністрації Трампа, щоб лобіювати проти угоди з Netflix.

Зі свого боку, Трамп то гарячий, то холодний. "Це велика частка ринку. Це може бути проблемою", – заявив Трамп про угоду між Netflix і Warner у неділю, додавши, що він буде "залучений" до прийняття рішення. У той же час він похвалив Netflix. Потім у понеділок він розкритикував Paramount після того, як CBS News у програмі "60 хвилин" показала інтерв'ю, в якому конгресменка Марджорі Тейлор Грін критикувала його.

Джерело: Wall Street Journal