МАГАТЕ: Удари рф змусили українські АЕС знизити потужність реакторів

Масштабні обстріли російськими окупантами України 6 грудня вплинули на мережу та зовнішнє електропостачання трьох діючих атомних електростанцій (АЕС), що спонукало їх зменшити потужність кількох реакторів.

Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Перебої призвели до коливань вихідної потужності, тимчасових відключень та вимушених зупинок деяких блоків. У кількох випадках блоки були виведені з експлуатації або працювали на зниженій потужності, щоб підтримувати баланс мережі та запобігати пошкодженню обладнання після раптових спрацьовувань захисту, зазначив Гроссі.

При цьому під час своїх терористичних атак по українській інфраструктурі росія відверто нехтує всіма принципами радіаційної безпеки.

"Як чітко зазначено в Сімох фундаментальних правилах забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту: для всіх ядерних об'єктів має бути безпечне зовнішнє електропостачання з мережі. Занадто часто це далеко від реальності, яку бачать наші експерти на місцях", – констатує Гроссі.

Водночас системи ядерної безпеки діючих АЕС продовжують наразі функціонувати належним чином, а аварійні джерела живлення залишаються повністю доступними. Команди МАГАТЕ, що базуються на ядерних об'єктах України, продовжують уважно стежити за умовами та підтримувати зв'язок з операторами.

У ніч на 6 грудня росія завдала масштабного комбінованого удару по українській енергосистемі, що спричинило посилення відключень світла. Пошкоджень зазнали об’єкти в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

У ніч на 7 грудня новий удар по енергетичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавщини призвів до часткових перебоїв тепло- та водопостачання.