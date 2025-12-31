Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МАГАТЕ підтвердило відновлення лінії електропередач ЗАЕС

31 грудня 2025, 12:09
Фото: nikvesti.com
Ключова лінія електропередач Запорізької АЕС відновлена під час «вікна тиші» між Україною та рф.

Поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) успішно завершили ремонт важливої лінії електропередач. 

Роботи проводилися за гарантій безпеки під час локального припинення вогню між Україною та рф, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, це вже третій випадок за останні місяці, коли тимчасове перемир’я дозволило відновити підключення ліній електропередач, пошкоджених під час бойових дій.

Наприкінці жовтня аналогічне «вікно тиші» допомогло відновити електропостачання після десятої та найтривалішої за час конфлікту повної втрати енергії за межами майданчика ЗАЕС. 

Цього разу ремонт дозволив відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізькою теплоелектростанцією, двома тижнями після її відключення через військові дії.

МАГАТЕ наголошує, що це з’єднання є ключовим, оскільки забезпечує один із двох доступних маршрутів для електропостачання ЗАЕС - лінією напругою 330 кіловольт.

Ремонтні роботи розпочалися в неділю вранці та були завершені в понеділок вдень після усунення пошкоджень на лінії електропередач і окремої проблеми з автотрансформатором на розподільчій станції.

Гроссі подякував Україні та рф за домовленість про локальне припинення вогню, водночас застеріг, що загальна ситуація на Запорізькій АЕС та інших ядерних об’єктах України залишається нестабільною.

 
МАГАТЕЗАЕС

