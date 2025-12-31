Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Україну повернулися 7 моряків, звільнених із піратського полону

31 грудня 2025, 20:03
В Україну повернулися 7 моряків, звільнених із піратського полону
Фото: poandpo.com
Їх утримували пірати в Гвінейській затоці.

В Україну повернулися семеро українських моряків із екіпажу судна MSC TALIA F, яких раніше утримували пірати в Гвінейській затоці. 

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Як зазначив у коментарі Українському радіо начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко, звільнені моряки вже прямують до своїх родин.

"Сім громадян уже повернулися в Україну. Ще один українець наразі перебуває в одному з транзитних аеропортів Європи та також повертається додому", - повідомив Коваленко.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував про звільнення ще одного українця — члена екіпажу судна MV Tommi Ritscher, яке було захоплене піратами 19 квітня у Гвінейській затоці.

"Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів", - написав Кулеба у Twitter.

За словами міністра, необхідні міграційні та митні процедури забезпечило посольство України в Нігерії. Наразі звільнений моряк перебуває в одній з країн Європейського Союзу й незабаром повернеться на батьківщину.

Нагадаємо, 24 травня МЗС повідомило про звільнення семи членів екіпажу MSC TALIA F, яких пірати захопили 22 березня. За інформацією міністерства, стан здоров’я моряків задовільний.

Ще 20 квітня посольство України в Німеччині отримало повідомлення про напад піратів поблизу берегів Беніну на судно Tommi Ritscher, яке ходить під прапором Португалії.

 

