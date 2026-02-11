Польща може висунути своїх громадян на Нобелівську премію миру за підтримку українців

Автори ініціативи наголошують, що нагороду заслуговують поляки, які надавали притулок біженцям та організовували допомогу.

Партія "Зелених" у Польщі ініціювала висунення поляків, які після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну допомагали українським біженцям, на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє Onet.

Відповідний запит представники партії подали спікеру Сейму Влодзімежу Чажастому. Автори ініціативи наголошують, що нагороду заслуговують поляки, які надавали притулок біженцям та організовували допомогу.

«Багато людей відкрили свої домівки для біженців. Ці феноменальні зусилля заслуговують на міжнародне визнання», — заявила депутатка Магдалена Галкевич, яка виступила ініціаторкою ідеї.

За її словами, номінація має стосуватися мільйонів людей — приватних осіб, громадських організацій, органів місцевого самоврядування та волонтерів. У партії також зазначили, що ініціатива є відповіддю на зростання антиукраїнських настроїв у Польщі. "Ми хочемо повернутися до солідарності, яку продемонстрували у 2022 році", — підкреслила представниця "Зелених".

Водночас у Польщі триває дискусія навколо позиції спікера Сейму Влодзімежа Чажастого, який відмовився підписати лист на підтримку висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Лист із відповідною пропозицією надіслали голова Кнесету Ізраїлю Амір Охана та спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Чажастий заявив, що не вважає Трампа гідним цієї нагороди.