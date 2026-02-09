Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Премію фон Клейста Мюнхенської конференції присудять українському народу

09 лютого 2026, 14:58
Премію фон Клейста Мюнхенської конференції присудять українському народу
president.gov.ua
Вперше премію присудять не людині, а цілому народу.

Премією Евальда фон Клейста Мюнхенської безпекової конференції цього року присудять українському народу, заявив на пресконференції у понеділок голова Мюнхенської безпекової конференції (MSC) посол Вольфганг Ішингер.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Цього року ми вручимо цю премію не видатній особі, але мужньому українському народу", - сказав він під час заходу у Берліні.

Ішингер наголосив, що конференція прагне привернути увагу до тиску, з яким зіткнувся український народ в останні тижні, «який можна схарактеризувати лише як тероризм, враховуючи постійні напади на мирних жителів».

"росія, вдаючи, що зараз готова до переговорів, одночасно тероризує українське цивільне населення", - додав він.

Посол підтвердив, що цього року вперше в рамках конференції буде організовано "Український дім", де відбудуться численні заходи на тему України. Також він припустив, що на захід прибуде президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 62-га Мюнхенська безпекова конференція пройде 13-15 лютого 2026 року у Мюнхені. У ній візьмуть участь близько 200 високопосадовців, у тому числі глави держав, з майже 120 країн.

