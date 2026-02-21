Трамп пожартував про звільнення Рубіо після промови на Мюнхенській конференції

Причиною такої реакції став нечуваний прийом, який влаштували Рубіо в Мюнхені.

Президент США Дональд Трамп жартома заявив, що хотів звільнити Марко Рубіо після його різкої промови на Мюнхенська конференція з безпеки, де той розкритикував союзників і "помилки минулого".

Про це повідомляє The Hill.

Так, під час засідання Ради миру щодо Гази Трамп публічно звернувся до Рубіо, натякнувши, що той став "надто популярним" у Німеччині. Президент з іронією зауважив, що держсекретар виглядав надзвичайно задоволеним собою після промови.

"Марко, будь ласка, не роби нічого кращого, ніж ти робив. Бо якщо ти це зробиш, то ти звідси зникнеш", - заявив Трамп під сміх присутніх, використавши свій відомий сарказм.

Причиною такої реакції став нечуваний прийом, який влаштували Рубіо в Мюнхені. Попри те, що він жорстко критикував європейців за "помилки минулого" та зайве захоплення "зеленою енергією", аудиторія аплодувала йому стоячи.

Ключові тези "небезпечно успішної" промови:

Провал лібералізму: Рубіо назвав ілюзією віру в те, що після падіння Берлінської стіни весь світ мав стати демократичним.

Пріоритет суверенітету: Він закликав союзників повернутися до реальної політики та захисту національних інтересів, а не глобальних догм.

Контраст із Венсом: Виступ Рубіо виглядав значно виграшніше за минулорічний холодний прийом віцепрезидента Джей Ді Венса.

Експерти гадають: чи це просто дружній тролінг, чи Трамп справді нагадує своєму оточенню, що головною зіркою адміністрації може бути лише він. Враховуючи, що Рубіо вдалося "продати" ідеї Трампа європейцям так, що ті залишилися в захваті, держсекретар став занадто вагомою фігурою на міжнародній арені.