У ЄС обговорюють прискорений вступ України в обмін на мирну угоду

21 лютого 2026, 09:16
У Брюсселі не очікують членства України в наступному році і називають більш ймовірними терміни 2028-2030 років.

У європейських столицях тривають дискусії щодо можливих умов майбутнього мирного врегулювання війни в Україні. Серед варіантів, які розглядаються, — прискорення вступу України до Європейського Союзу та надання їй додаткових гарантій безпеки.

Як повідомляє Die Welt, у дипломатичних колах обговорюють сценарій, за якого Київ може погодитися на певні територіальні компроміси в межах потенційної мирної угоди. Натомість Україна могла б отримати чітку перспективу пришвидшеного членства в ЄС уже в найближчі роки.

За даними європейських чиновників, США, які виступають посередником у переговорах, просувають модель, що передбачає надання Україні безпекових гарантій і політичної підтримки. Водночас росія, за цим сценарієм, могла б зберегти контроль над значною частиною Донбасу.

У Брюсселі зазначають, що українській владі знадобляться вагомі аргументи, аби переконати суспільство прийняти можливі поступки. Одним із таких аргументів може стати прискорення процесу євроінтеграції.

Серед можливих орієнтирів у дискусіях фігурує 2027 рік як дата потенційного вступу України до ЄС. Однак більшість співрозмовників вважають цей термін малоймовірним і називають більш реалістичним період між 2028 та 2030 роками.

Водночас у європейських структурах наголошують, що процедура розширення передбачає виконання низки умов, зокрема проведення реформ, посилення боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права. Будь-яке політичне рішення має відповідати чинним правилам ЄС і отримати підтримку всіх держав-членів, тому остаточні параметри можливої угоди поки що залишаються предметом переговорів.

