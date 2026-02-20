Трамп звинуватив Обаму в розголошенні таємниці про інопланетян
20 лютого 2026, 08:33
Подібні заяви є неприпустимим розголошенням секретних даних, зауважив президент США.
Дональд Трамп розкритикував експрезидента США Барака Обаму за його висловлювання щодо існування позаземних цивілізацій.
Про це повідомило агентство Bloomberg.
Видання навело фрагмент розмови Трампа з журналістами, у якій він відповів на запитання щодо слів Обами.
"Він розкрив секретну інформацію. Йому не слід було цього робити", – сказав Трамп.
Після слів Обами журналіст запитав Дональда Трампа, чи бачив він будь-які докази відвідування Землі позаземними істотами. У відповідь Трамп повторив, що експрезидент "розкрив секретну інформацію" і не мав цього робити.
На уточнення, чи існують інопланетяни, Трамп відповів: "Я не знаю, існують вони чи ні. Він припустився великої помилки". Розмова відбулася 19 лютого, інших деталей щодо можливих доказів або офіційних даних він не навів.
Утім. згодом, президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social заявив про оприлюднення файлів американського уряду щодо позаземного життя та НЛО.
За словами глави держави, міністру війни Піту Геґсету, а також очільникам інших урядових відомств доручено розсекретити усі документи, які стосуються цієї, як висловився Трамп, "дуже складної, але надзвичайно цікавої та важливої теми".