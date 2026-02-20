Трамп звинуватив Обаму в розголошенні таємниці про інопланетян

Дональд Трамп розкритикував експрезидента США Барака Обаму за його висловлювання щодо існування позаземних цивілізацій.

Видання навело фрагмент розмови Трампа з журналістами, у якій він відповів на запитання щодо слів Обами.

"Він розкрив секретну інформацію. Йому не слід було цього робити", – сказав Трамп.

Після слів Обами журналіст запитав Дональда Трампа, чи бачив він будь-які докази відвідування Землі позаземними істотами. У відповідь Трамп повторив, що експрезидент "розкрив секретну інформацію" і не мав цього робити.

На уточнення, чи існують інопланетяни, Трамп відповів: "Я не знаю, існують вони чи ні. Він припустився великої помилки". Розмова відбулася 19 лютого, інших деталей щодо можливих доказів або офіційних даних він не навів.