До річниці вторгнення фільм "Буча" покажуть на міжнародних платформах

Стрічка з’явиться 24 лютого на платформах Apple TV та Amazon.

До річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну фільм “Буча” режисера Станіслава Тіунова стане доступним для глядачів у США, Канаді та Великобританії. Стрічка, заснований на реальних подіях перших місяців повномасштабної війни, з’явиться 24 лютого на платформах Apple TV та Amazon.

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно у Facebook.

"Буча" розповідає реальну історію волонтера Костянтина Гудаускаса, який вивозив людей із Бучі й інших захоплених міст і селищ під час влаштованої російською армією Бучанської різанини. Гудаускас є литовцем за батьком, однак народився в Казахстані, що дозволило йому користуватися казахстанським паспортом для проходження російських блокпостів та пересуватися окупованими росією територіями.

"Міжнародне визнання фільму має важливе значення для формування об’єктивного сприйняття подій в Україні. Світ має побачити правду про героїзм цивільних українців у російській окупації", — заявили в Держкіно.