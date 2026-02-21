Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

До річниці вторгнення фільм "Буча" покажуть на міжнародних платформах

21 лютого 2026, 09:40
До річниці вторгнення фільм
Фото: 24 канал
Стрічка з’явиться 24 лютого на платформах Apple TV та Amazon.

До річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну фільм “Буча” режисера Станіслава Тіунова стане доступним для глядачів у США, Канаді та Великобританії. Стрічка, заснований на реальних подіях перших місяців повномасштабної війни, з’явиться 24 лютого на платформах Apple TV та Amazon.

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно у Facebook

"Буча" розповідає реальну історію волонтера Костянтина Гудаускаса, який вивозив людей із Бучі й інших захоплених міст і селищ під час влаштованої російською армією Бучанської різанини. Гудаускас є литовцем за батьком, однак народився в Казахстані, що дозволило йому користуватися казахстанським паспортом для проходження російських блокпостів та пересуватися окупованими росією територіями.

"Міжнародне визнання фільму має важливе значення для формування об’єктивного сприйняття подій в Україні. Світ має побачити правду про героїзм цивільних українців у російській окупації", — заявили в Держкіно.

БучафільмвійнаAppleAmazon

Останні матеріали

Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється