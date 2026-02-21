Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

У Києві розслідують смерть іноземного добровольця: медіа повідомляють про можливі катування

21 лютого 2026, 10:56
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
За попередніми даними слідства, загиблий був добровольцем і проходив військовий вишкіл.

У Києві поліція розслідує смерть іноземного добровольця, яка сталася на території військової частини у грудні 2025 року.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За попередніми даними слідства, загиблий був добровольцем і проходив військовий вишкіл. Після одного з етапів навчання йому стало зле, і наступного дня чоловік помер. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство через необережність. Тіло загиблого було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Як повідомляє The Kyiv Independent, загиблим міг бути 28-річний бразильський рекрут Бруно Габріель Леал да Сілва, який планував приєднатися до Міжнародного легіону Головного управління розвідки. За даними розслідування видання, чоловік був футболістом у Бразилії та перебував в Україні як доброволець.

У матеріалі стверджується, що він нібито не встиг підписати контракт і планував повернутися додому, однак міг бути підданий дисциплінарному покаранню через вживання алкоголю. З посиланням на свідків видання повідомляє, що чоловіка могли бити близько 40 хвилин, а наступного ранку його тіло зі слідами насильства та зв’язаними руками знайшли біля входу до військової бази у снігу.

Також у розслідуванні згадуються свідчення колишніх членів підрозділу Advanced Company, який входив до Міжнародного легіону Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Вони стверджують, що командування підрозділу могло створити систему жорсткої дисципліни, яка включала систематичні побиття, застосування електрошокерів, обливання крижаною водою, удушення, а також вилучення паспортів у іноземних бійців і погрози фізичною розправою.

Наразі офіційного підтвердження наведених у розслідуванні фактів немає. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини смерті іноземця та перевіряють інформацію про можливі порушення.

