Зеленський залишається символом спротиву України – CNN

Усунення Зеленського було частиною плану росії із захоплення України.

Коли російські танки перетнули кордон України у лютому 2022 року, з’явилися чутки про втечу президента Володимира Зеленського. Київ перебував під масованими обстрілами, а росія швидко просувалася вперед. Європейські лідери побоювалися найгіршого. Однак Зеленський оприлюднив відео, зняте в темряві біля Офісу президента разом із найближчими соратниками, де коротко заявив: "Ми тут".

Як зазначає CNN, усунення Зеленського було частиною плану росії із захоплення України, який у москві розраховували реалізувати за кілька днів. За даними джерел, близьких до президента, російські агенти могли орендувати квартири поруч з адміністративними будівлями з метою ліквідації Зеленського.

У перші місяці війни український лідер став символом спротиву. З’явився жарт, що його колишня кар’єра коміка допомогла йому зберегти спокій під час бомбардувань. Сам Зеленський відмовився від пропозиції евакуації, яку запропонували США, відповівши: "Мені потрібні боєприпаси, а не поїздка".

Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення війна триває без чітких перспектив завершення. Зеленський пережив близько десятка спроб замахів, а також політичні скандали, зокрема корупційні розслідування, які призвели до звільнення кількох високопосадовців його команди.

Як зазначають співрозмовники CNN, успіх Зеленського часто пояснюють його комунікаційними здібностями. Він регулярно звертається до громадян через відеозвернення, іноді записані на телефон у форматі селфі. За словами його радників, таким чином президент прагне пояснювати людям поточну ситуацію на фронті та демонструвати постійну присутність державної влади.

Рішення залишитися в Києві під час наступу росії стало ключовим моментом для його рейтингу довіри. За словами соратників, Зеленський відмовився від ультиматуму щодо капітуляції та евакуації своєї родини. Його дружина Олена Зеленська зізналася, що у перші дні вторгнення відчувала сильний страх, який згодом став постійним супутником війни.

Рейтинг підтримки Зеленського різко зріс після початку вторгнення — з приблизно 37% до майже 90%. Однак згодом він коливався через невдалі контрнаступальні операції, політичні суперечки та корупційні скандали в уряді.

У 2024 році Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого вважали політичним конкурентом президента. Пізніше Україна здійснила несподіваний наступ у Курській області росії, що підняло бойовий дух, але не змінило загальної ситуації на фронті, де бойові дії перейшли у позиційну війну.

Україна продовжує залежати від військової допомоги союзників, насамперед США та країн Європи. Зеленський часто звертався не лише до політичних лідерів, а й до громадян інших країн, спонукаючи їх тиснути на свої уряди щодо підтримки України.

Водночас його відносини з деякими міжнародними партнерами залишалися складними. Зокрема, президент США Дональд Трамп неодноразово критикував Зеленського та Україну, що призвело до дипломатичних конфліктів. Після одного з напружених переговорів із американською адміністрацією Зеленський отримав як критику, так і підтримку всередині України.

Попри це, за даними соціологічних опитувань, понад 60% українців довіряють Зеленському, хоча лише приблизно половина з них підтримує його можливе переобрання. Більшість громадян виступає проти проведення виборів під час війни.

Як зазначають аналітики, політичне майбутнє Зеленського залежатиме від результатів війни, економічної ситуації та підтримки західних союзників. Поки що війна триває, а можливі мирні переговори залишаються складними через жорсткі вимоги росії, на які Україна не погоджується.

За словами співрозмовників CNN, Зеленський зберігає рішучість, витривалість і почуття гумору, навіть попри тиск війни.