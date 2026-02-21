Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна запровадила нові санкції проти тіньового флоту рф та оборонних компаній

21 лютого 2026, 12:37
Україна запровадила нові санкції проти тіньового флоту рф та оборонних компаній
Фото: Зеленський / Telegram
Під обмеження потрапили 225 капітанів суден з 11 країн світу, серед яких росія, В’єтнам, Єгипет, Індія, Індонезія, Йорданія, Китай, М’янма, Пакистан, Панама та Філіппіни.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження нових санкцій проти так званого тіньового флоту росії.

Відповідний документ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Під обмеження потрапили 225 капітанів суден з 11 країн світу, серед яких росія, В’єтнам, Єгипет, Індія, Індонезія, Йорданія, Китай, М’янма, Пакистан, Панама та Філіппіни. Найбільше серед них громадян Індії — 83 особи, далі йдуть громадяни Китаю — 59.

Більшість суден із цього списку — 188 одиниць — вже перебувають під санкціями Європейського Союзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Другий санкційний пакет, який підписав президент, також передбачає обмеження щодо 46 громадян росії, двох громадян Ірану та 44 російських компаній. Під санкції потрапили підприємства, що забезпечують діяльність російського оборонно-промислового комплексу. Їхня продукція використовується для виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних безпілотників, а також стрілецької зброї та боєприпасів.

Двоє громадян Ірану були причетні до постачання авіаційних запчастин та компонентів в обхід міжнародних санкцій. Поставки здійснювалися в інтересах іранської авіабудівної корпорації, яка є партнером росії у розробці та виробництві безпілотників типу Shahed. Ця компанія вже перебуває під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії.

