Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС закликає Угорщину підтримати кредит Україні

21 лютого 2026, 10:21
ЄС закликає Угорщину підтримати кредит Україні
Фото: з вільних джерел
Угорська сторона наголосила, що не змінить позицію щодо фінансової допомоги Україні, доки транзит нафти не буде відновлено в повному обсязі.

Угорщина заявила про намір блокувати виділення Україні кредиту Європейського Союзу на суму 90 млрд євро, вимагаючи відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, дії України щодо припинення транзиту нафти Будапешт розцінює як політичний тиск. Сійярто звинуватив Київ у нібито спробах спровокувати паливну кризу в Угорщині та використанні енергетичного питання як інструменту впливу перед виборами. Він також заявив, що такі дії нібито порушують Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Угорська сторона наголосила, що не змінить позицію щодо фінансової допомоги Україні, доки транзит нафти не буде відновлено в повному обсязі. Будапешт вважає, що Україна має виконувати свої міжнародні зобов’язання перед партнерами.

Водночас Європейська комісія очікує, що Угорщина та інші країни ЄС дотримаються політичної домовленості, досягнутої лідерами Євросоюзу 19 грудня 2025 року. Відповідно до цієї угоди, Україні планують надати 90 млрд євро підтримки на 2026–2027 роки для фінансування бюджетних і військових потреб.

Речник Єврокомісії Балаж Уйварі нагадав, що на основі цієї домовленості вже було підготовлено законодавчі пропозиції та ЄС очікує остаточного ухвалення рішення всіма державами-членами.

За даними Politico, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може використовувати антиукраїнську риторику в політичній боротьбі напередодні виборів, на яких він ризикує втратити владу після 15 років перебування на посаді.

У разі блокування кредиту ЄС Україні буде складніше фінансувати військові потреби та вести переговори щодо врегулювання війни з росією.

Як зазначають у Єврокомісії, підтримка України залишається частиною спільної політичної домовленості, і Брюссель розраховує на виконання всіх досягнутих угод.

кредитУгорщинаВіктор ОрбанЄвросоюзПетер Сійярто"Дружба"

Останні матеріали

Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється