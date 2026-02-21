ЄС закликає Угорщину підтримати кредит Україні

Угорська сторона наголосила, що не змінить позицію щодо фінансової допомоги Україні, доки транзит нафти не буде відновлено в повному обсязі.

Угорщина заявила про намір блокувати виділення Україні кредиту Європейського Союзу на суму 90 млрд євро, вимагаючи відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, дії України щодо припинення транзиту нафти Будапешт розцінює як політичний тиск. Сійярто звинуватив Київ у нібито спробах спровокувати паливну кризу в Угорщині та використанні енергетичного питання як інструменту впливу перед виборами. Він також заявив, що такі дії нібито порушують Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Угорська сторона наголосила, що не змінить позицію щодо фінансової допомоги Україні, доки транзит нафти не буде відновлено в повному обсязі. Будапешт вважає, що Україна має виконувати свої міжнародні зобов’язання перед партнерами.

Водночас Європейська комісія очікує, що Угорщина та інші країни ЄС дотримаються політичної домовленості, досягнутої лідерами Євросоюзу 19 грудня 2025 року. Відповідно до цієї угоди, Україні планують надати 90 млрд євро підтримки на 2026–2027 роки для фінансування бюджетних і військових потреб.

Речник Єврокомісії Балаж Уйварі нагадав, що на основі цієї домовленості вже було підготовлено законодавчі пропозиції та ЄС очікує остаточного ухвалення рішення всіма державами-членами.

За даними Politico, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може використовувати антиукраїнську риторику в політичній боротьбі напередодні виборів, на яких він ризикує втратити владу після 15 років перебування на посаді.

У разі блокування кредиту ЄС Україні буде складніше фінансувати військові потреби та вести переговори щодо врегулювання війни з росією.

Як зазначають у Єврокомісії, підтримка України залишається частиною спільної політичної домовленості, і Брюссель розраховує на виконання всіх досягнутих угод.